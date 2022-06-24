UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим пирог с ревенем и яблоками: простой рецепт ароматной выпечки

Пирог с ревенем и яблоками (freepik)
Автор: Марина Настевич

Из кислого ревеня и сладких яблок получается замечательная начинка для пирога. Попробуйте приготовить это несложное блюдо, которое получится невероятно вкусным и ароматным.

Рецепт был опубликован на Instagram-страничке "Готуйте та смакуйте".

Пирог с ревенем и яблоками

Ингредиенты:

  • Ревень - 3 шт
  • Сахар-2 ст. л
  • Яблоко - 2 шт
  • Корица-1 ч. л
  • Цедра лимона-1 ч. л
  • Яйца-4 шт
  • Сахар - 100 гр
  • Масло оливковое - 50 мл
  • Мука - 70 гр
  • Крахмал - 30 гр
  • Разрыхлитель-1 ч. л
  • Ванильный ароматизатор

Способ приготовления:

Ревень помыть, почистить, нарезать, добавить 2 ст. л сахара и оставить на дуршлаге, чтобы стекла жидкость.

Яблоки почистить, нарезать, добавить корицу и цедру лимона.

Яйца взбить миксером 3 мин, добавить сахар, постепенно взбивая, добавить масло.

Смешать муку, крахмал, разрыхлитель и ввести в нашу массу. Тесто готово! В конце добавить ароматизатор (у меня ванильный), ввести яблоки и ревень, перемешать.

Выпекать в форме 24 см, при 180С, 30-40 мин до сухой зубочистки.

Готовый пирог присыпать пудрой. Подавать с шариком мороженого.

Ранее известная кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных вареников с вишней.

Мы также писали о способе, который поможет заморозить клубнику, чтобы сохранить всю ее пользу.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт