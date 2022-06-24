Готовим пирог с ревенем и яблоками: простой рецепт ароматной выпечки

Из кислого ревеня и сладких яблок получается замечательная начинка для пирога. Попробуйте приготовить это несложное блюдо, которое получится невероятно вкусным и ароматным.
Рецепт был опубликован на Instagram-страничке "Готуйте та смакуйте".
Ревень помыть, почистить, нарезать, добавить 2 ст. л сахара и оставить на дуршлаге, чтобы стекла жидкость.
Яблоки почистить, нарезать, добавить корицу и цедру лимона.
Яйца взбить миксером 3 мин, добавить сахар, постепенно взбивая, добавить масло.
Смешать муку, крахмал, разрыхлитель и ввести в нашу массу. Тесто готово! В конце добавить ароматизатор (у меня ванильный), ввести яблоки и ревень, перемешать.
Выпекать в форме 24 см, при 180С, 30-40 мин до сухой зубочистки.
Готовый пирог присыпать пудрой. Подавать с шариком мороженого.
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