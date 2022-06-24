Готовим пирог с ревенем и яблоками: простой рецепт ароматной выпечки

Пирог с ревенем и яблоками

Ингредиенты:

Ревень - 3 шт

Сахар-2 ст. л

Яблоко - 2 шт

Корица-1 ч. л

Цедра лимона-1 ч. л

Яйца-4 шт

Сахар - 100 гр

Масло оливковое - 50 мл

Мука - 70 гр

Крахмал - 30 гр

Разрыхлитель-1 ч. л

Ванильный ароматизатор

Способ приготовления:

Ревень помыть, почистить, нарезать, добавить 2 ст. л сахара и оставить на дуршлаге, чтобы стекла жидкость.

Яблоки почистить, нарезать, добавить корицу и цедру лимона.

Яйца взбить миксером 3 мин, добавить сахар, постепенно взбивая, добавить масло.

Смешать муку, крахмал, разрыхлитель и ввести в нашу массу. Тесто готово! В конце добавить ароматизатор (у меня ванильный), ввести яблоки и ревень, перемешать.

Выпекать в форме 24 см, при 180С, 30-40 мин до сухой зубочистки.

Готовый пирог присыпать пудрой. Подавать с шариком мороженого.