Готовим пирог с мандаринами: минимум ингредиентов и максимум вкуса!

Пирог с мандаринами - прекрасное решение для того, чтобы скрасить зимние вечера дома. Попробуйте и вы приготовить, тем более этот бисквит делается очень просто. Главное правило - хорошо взбить яйца и потом постепенно ввести муку.
Рецепт выпечки представил в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.
Для теста:
Яйца 220 грамм
Сахар 140 грамм
Мука 120 грамм
Ванильный сахар 10 грамм
Для начинки:
7 мандарин большого размера
Подготовьте форму и пергамент, чтобы постелить в нее. Почистите мандарины и разрежьте их пополам. Если есть косточки - удалите их. Мандарины выложите на пергамент.
Далее приготовьте тесто. Взбейте миксером или в комбайне хорошо яйца, добавьте сахар и постепенно муку. Потом залейте тестом мандарины. Поставьте форму с тестом в духовку на 180 градусов. Время выпекания приблизительно 40 минут, но зависит от вашей духовки.
Проверяйте готовность пирога палочкой. Когда пирог будет готов переверните его мандаринами вверх. Приятного аппетита!
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