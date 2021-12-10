Готовим пирог с мандаринами: минимум ингредиентов и максимум вкуса!

Ингредиенты

Для теста:

Яйца 220 грамм

Сахар 140 грамм

Мука 120 грамм

Ванильный сахар 10 грамм

Для начинки:

7 мандарин большого размера

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте форму и пергамент, чтобы постелить в нее. Почистите мандарины и разрежьте их пополам. Если есть косточки - удалите их. Мандарины выложите на пергамент.

Далее приготовьте тесто. Взбейте миксером или в комбайне хорошо яйца, добавьте сахар и постепенно муку. Потом залейте тестом мандарины. Поставьте форму с тестом в духовку на 180 градусов. Время выпекания приблизительно 40 минут, но зависит от вашей духовки.

Проверяйте готовность пирога палочкой. Когда пирог будет готов переверните его мандаринами вверх. Приятного аппетита!