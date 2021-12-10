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Готовим пирог с мандаринами: минимум ингредиентов и максимум вкуса!

Автор: Styler

Пирог с мандаринами - прекрасное решение для того, чтобы скрасить зимние вечера дома. Попробуйте и вы приготовить, тем более этот бисквит делается очень просто. Главное правило - хорошо взбить яйца и потом постепенно ввести муку.

Рецепт выпечки представил в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.

Ингредиенты

Для теста:
Яйца 220 грамм
Сахар 140 грамм
Мука 120 грамм
Ванильный сахар 10 грамм

Для начинки:

7 мандарин большого размера

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте форму и пергамент, чтобы постелить в нее. Почистите мандарины и разрежьте их пополам. Если есть косточки - удалите их. Мандарины выложите на пергамент.

Далее приготовьте тесто. Взбейте миксером или в комбайне хорошо яйца, добавьте сахар и постепенно муку. Потом залейте тестом мандарины. Поставьте форму с тестом в духовку на 180 градусов. Время выпекания приблизительно 40 минут, но зависит от вашей духовки.

Проверяйте готовность пирога палочкой. Когда пирог будет готов переверните его мандаринами вверх. Приятного аппетита!

Читайте также, как приготовить изумительный шоколадный десерт дома.

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