Готуємо пиріг з мандаринами: мінімум інгредієнтів і максимум смаку!

Пиріг з мандаринами - прекрасне рішення для того, щоб скрасити зимові вечори вдома. Спробуйте і ви приготувати, тим більше цей бісквіт робиться дуже просто. Головне правило - добре збити яйця і потім поступово ввести борошно.
Рецепт випічки Instagram учасник МастерШеф Микола Люлько.
Для тіста:
Яйця 220 грамів
Цукор 140 грамів
Борошно 120 грамів
Ванільний цукор 10 грамів
Для начинки:
7 мандарин великого розміру
Підготуйте форму і пергамент, щоб постелити в неї. Почистіть мандарини і розріжте їх навпіл. Якщо є кісточки - видаліть їх. Мандарини викладіть на пергамент.
Далі приготуйте тісто. Збийте міксером або в комбайні добре яйця, додайте цукор і поступово борошно. Потім залийте тестом мандарини. Поставте форму з тістом в духовку на 180 градусів. Час випікання приблизно 40 хвилин, але залежить від вашої духовки.
Перевіряйте готовність пирога паличкою. Коли пиріг буде готовий переверніть його мандаринами вгору. Смачного!
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