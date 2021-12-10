Готуємо пиріг з мандаринами: мінімум інгредієнтів і максимум смаку!

Інгредієнти

Для тіста:

Яйця 220 грамів

Цукор 140 грамів

Борошно 120 грамів

Ванільний цукор 10 грамів

Для начинки:

7 мандарин великого розміру

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте форму і пергамент, щоб постелити в неї. Почистіть мандарини і розріжте їх навпіл. Якщо є кісточки - видаліть їх. Мандарини викладіть на пергамент.

Далі приготуйте тісто. Збийте міксером або в комбайні добре яйця, додайте цукор і поступово борошно. Потім залийте тестом мандарини. Поставте форму з тістом в духовку на 180 градусів. Час випікання приблизно 40 хвилин, але залежить від вашої духовки.

Перевіряйте готовність пирога паличкою. Коли пиріг буде готовий переверніть його мандаринами вгору. Смачного!