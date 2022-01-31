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Готовим печенье брауни с клюквой: "так вкусно, что нужно прятать от себя"

Автор: Людмила Жукова

Брауни - это десерт и печенье, которые известны многим. В этот раз мы предлагаем вам приготовить такое лакомство с клюквой или изюмом. Попробуйте, это очень вкусно!

Рецептом поделилась фуд-блогер Елена Мироненко.

"Печенье брауни с клюквой.Это так вкусно, что надо прятать от себя. Клюкву можно заменить на изюм. А белый шоколад на темный. Я люблю выпечку с белым за нежность и ненавязчивость вкуса", - описала рецепт Мироненко.

Ингредиенты

  • 400 г любого белого шоколада (магазинный и пористый подойдет)
  • 50 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 130 г пшеничной муки
  • 125 г клюквы вяленой или изюма

На водяной бане или в микроволновке импульсами по 30 секунд растопите 200 г шоколада с 50 г масла. Введите остальной шоколад и хорошо размешайте. В миске до пены взбейте венчиком яйца и сахар. Добавьте шоколад, муку и клюкву. Смешайте и выложите по полторы ст.л теста на пергамент. Далеко друг от друга. На противень помещается 4 шт.

Выпекайте при 180 градусах 10-12 минут. Печенье в серединке должно быть мягкое. Дайте остыть и снимите с пергамента. Приятного аппетита!

Печенье с клюквой от Елены Мироненко (фото: facebook.com/mironenko.academy)

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