Готовим печенье брауни с клюквой: "так вкусно, что нужно прятать от себя"

"Печенье брауни с клюквой.Это так вкусно, что надо прятать от себя. Клюкву можно заменить на изюм. А белый шоколад на темный. Я люблю выпечку с белым за нежность и ненавязчивость вкуса", - описала рецепт Мироненко.

Ингредиенты

400 г любого белого шоколада (магазинный и пористый подойдет)

50 г сливочного масла

3 яйца

100 г сахара

130 г пшеничной муки

125 г клюквы вяленой или изюма

На водяной бане или в микроволновке импульсами по 30 секунд растопите 200 г шоколада с 50 г масла. Введите остальной шоколад и хорошо размешайте. В миске до пены взбейте венчиком яйца и сахар. Добавьте шоколад, муку и клюкву. Смешайте и выложите по полторы ст.л теста на пергамент. Далеко друг от друга. На противень помещается 4 шт.

Выпекайте при 180 градусах 10-12 минут. Печенье в серединке должно быть мягкое. Дайте остыть и снимите с пергамента. Приятного аппетита!

Печенье с клюквой от Елены Мироненко (фото: facebook.com/mironenko.academy)