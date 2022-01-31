Готуємо печиво Брауні з журавлиною: "так смачно, що потрібно ховати від себе"

"Печиво брауні з журавлиною.Це так смачно, що треба ховати від себе. Журавлину можна замінити на родзинки. А білий шоколад на темний. Я люблю випічку з білим за ніжність і ненав'язливість смаку", - описала рецепт Мироненко.

Інгредієнт

400 г будь-якого білого шоколаду (магазинний і пористий підійде)

50 г вершкового масла

3 яйця

100 г цукру

130 г пшеничного борошна

125 г журавлини в'яленої або родзинок

На водяній бані або в мікрохвильовці імпульсами по 30 секунд розтопіть 200 г шоколаду з 50 г масла. Введіть решту шоколаду і добре розмішайте. У мисці до піни збийте віночком яйця і цукор. Додайте шоколад, борошно і журавлину. Змішайте і викладіть по півтори ст.л тіста на пергамент. Далеко один від одного. На деко поміщається 4 шт.

Випікайте при 180 градусах 10-12 хвилин. Печиво в серединці має бути м'яке. Дайте охолонути й зніміть з пергаменту. Смачного!

Печиво з журавлиною від Олени Мироненко (фото: facebook.com/mironenko.academy)