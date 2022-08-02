Готуємо печиво "Алкоголіки" за старим рецептом з бабусиного записника

Печиво з такою чудернацькою назвою готували ще наші бабусі. Попри горілку в складі, його можна дітям, адже спирт випаровується в духовці і від "алкоголізму" в ньому лишається тільки назва.

Рецепт з'явився на кулінарному каналі Onyshkevychi.