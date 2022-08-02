Готуємо печиво "Алкоголіки" за старим рецептом з бабусиного записника
Печиво з такою чудернацькою назвою готували ще наші бабусі. Попри горілку в складі, його можна дітям, адже спирт випаровується в духовці і від "алкоголізму" в ньому лишається тільки назва.
Рецепт з'явився на кулінарному каналі Onyshkevychi.
Інгредієнти:
- борошно - 300 г (+- 50 г)
- вершкове масло - 125 г
- смалець - 125 г
- вода - 1 ст. л.
- оцет - 1 ст. л.
- горілка - 1 ст. л.
- цукрова пудра - 100 г
Покрокове приготування
З'єднуємо борошно з холодним маслом і смальцем, перетираємо в крихту. Додаємо воду, горілку, оцет. Замішуємо м'яке податливе тісто.
Загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник.
Припорошуємо робочу поверхню борошном, розкачуємо тісто товщиною 0,5-1 см. Витискаємо кружальця з отвором всередині.
Випікаємо при температурі 160 градусів 10 хвилин.
Після цього гаряче печиво слід добряче викупати у цукровій пудрі.
Наше печиво готове!
Цікаво, що завдяки швидкому випаровуванню спирту при високій температурі тісто насититься повітрям, а випічка стане пишнішою.
Раніше ми писали, навіщо в тісто насправді треба додавати горілку.
Також повідомляли, що треба готувати на Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси.