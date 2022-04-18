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Готовим к Пасхе вкуснейшую домашнюю колбасу, для которой не нужна оболочка

Скриншот видео: Домашняя колбаса без оболочки
Автор: Светлана Мащенко

Скоро украинцы отпраздную Пасху, которая предполагает вкусный и разнообразный стол, в том числе и с мясными блюдами. Предлагаем вам приготовить невероятную домашнюю колбасу "Ассорти" из разных видов мяса, для которой не нужно возиться с кишкой-оболочкой.

Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриные бедра - 700 г
  • Куриное филе - 150 г
  • Говядина - 150 г
  • Соль - 1 ч. л. без горки
  • Сахар - 1 ч. л. без горки
  • Сушеный чеснок - 1 ч.л. без горки
  • Мускатный орех - 1/3 ч. л.
  • Черный перец - по вкусу
  • Крахмал - 15-20 г (до 2% от массы фарша)

Пошаговое приготовление

Оставьте 1 куриное бедро, остальные перемелите на мясорубке в фарш. Куриное бедро, куриное филе и говядину нарежьте маленькими кубиками.

Перемешайте фарш с нарезанным мясом, добавьте специи и крахмал.

Фарш разделите на 2 части. Рукав для запекания разрежьте вдоль, выложите фарш, сформируйте колбасу, края зафиксируйте. Сделайте несколько проколов зубочисткой или иголкой сверху, чтобы рукав не лопнул при запекании.

Выпекайте при температуре 200 градусов 30-40 минут. Готовой колбасе дайте остыть.

Ранее мы писали, как приготовить курицу в духовке "как шашлык".

Также появился секретный рецепт паски от Дарьи Цвек.

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