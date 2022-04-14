Курица в духовке "как шашлык": готовим недорого и очень вкусно

Когда очень хочется вкусного и ароматного шашлыка, а в лес нельзя, можно побаловать себя запеченным в духовке куриным мясом, которое по вкусу будет очень похоже на любимый шашлык.

Ингредиенты:

Куриные бедра (без кости) - 550-600 г

Лук - 3 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Кефир - 150 г

Аджика - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Пошаговое приготовление "шашлыка"

Куриные бедра (без кости) нарежьте крупными кусочками, сделайте проколы тендерайзером или вилкой, чтобы маринад лучше проникал вглубь волокон курицы.

Одну луковицу нарежьте полукольцами, две - кольцами. Лук полукольцами посолите и пожамкайте, чтобы из него выделился сок. Чеснок измельчите.

Залейте курицу кефиром, добавьте аджику, чеснок, лук полукольцами, черный перец и все хорошо перемешайте.

Выложите кольца лука, максимально сохраняя их форму, чтобы они не распались на отдельные колечки.

Накройте емкость крышкой и дайте промариноваться минимум 3-4 часа, а лучше оставьте на ночь в холодильнике.

Деревянные шпажки предварительно замочите в воде. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с кольцами лука.

Емкость, диаметром чуть меньше, чем длина шпажек, выстелите фольгой. Выложите шпажки на бортики формы.

Выпекайте в заранее прогретой до максимума духовке на самом верхнем уровне. Если есть верхний гриль и конвекция, то можно их включить.

Каждые 3-5 минут переворачивайте мясо и смазывайте выделившимся соком.

Смотрите по своей духовке на время запекания, все зависит от мощности духовки. В среднем уходит 15-20 минут.