Курица в духовке "как шашлык": готовим недорого и очень вкусно
Когда очень хочется вкусного и ароматного шашлыка, а в лес нельзя, можно побаловать себя запеченным в духовке куриным мясом, которое по вкусу будет очень похоже на любимый шашлык.
Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриные бедра (без кости) - 550-600 г
- Лук - 3 шт.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Кефир - 150 г
- Аджика - 1 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
Пошаговое приготовление "шашлыка"
Куриные бедра (без кости) нарежьте крупными кусочками, сделайте проколы тендерайзером или вилкой, чтобы маринад лучше проникал вглубь волокон курицы.
Одну луковицу нарежьте полукольцами, две - кольцами. Лук полукольцами посолите и пожамкайте, чтобы из него выделился сок. Чеснок измельчите.
Залейте курицу кефиром, добавьте аджику, чеснок, лук полукольцами, черный перец и все хорошо перемешайте.
Выложите кольца лука, максимально сохраняя их форму, чтобы они не распались на отдельные колечки.
Накройте емкость крышкой и дайте промариноваться минимум 3-4 часа, а лучше оставьте на ночь в холодильнике.
Деревянные шпажки предварительно замочите в воде. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с кольцами лука.
Емкость, диаметром чуть меньше, чем длина шпажек, выстелите фольгой. Выложите шпажки на бортики формы.
Выпекайте в заранее прогретой до максимума духовке на самом верхнем уровне. Если есть верхний гриль и конвекция, то можно их включить.
Каждые 3-5 минут переворачивайте мясо и смазывайте выделившимся соком.
Смотрите по своей духовке на время запекания, все зависит от мощности духовки. В среднем уходит 15-20 минут.
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