Готуємо до Великодня смачнющу домашню ковбасу, для якої не потрібна оболонка

Скоро українці відсвяткують Великдень, який передбачає смачний і різноманітний стіл, в тому числі і з м'ясними стравами. Пропонуємо вам приготувати неймовірну домашню ковбасу "Асорті" з різних видів м'яса, для якої не потрібно возитися з кишкою-оболонкою.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Залиште 1 куряче стегно, інші перемеліть на м'ясорубці в фарш. Куряче стегно, куряче філе і яловичину наріжте маленькими кубиками.
Перемішайте фарш з нарізаним м'ясом, додайте спеції і крохмаль.
Фарш розділіть на 2 частини. Рукав для запікання розріжте уздовж, викладіть фарш, сформуйте ковбасу, краї зафіксуйте. Зробіть кілька проколів зубочисткою або голкою зверху, щоб рукав не лопнув при запіканні.
Випікайте при температурі 200 градусів 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте охолонути.
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