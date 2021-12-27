Готовим оливье без вреда для фигуры: полезная версия народного салата

"Вы можете есть вкусные блюда и оставаться в хорошей форме. Это сложно, но возможно", - сказал повар и представил свой рецепт салата.

Ингредиенты

Креветки

Морковь

Яйца

Лук

Огурец соленый

Чеснок

Йогурт

Сметана

Горошек

Горчица

В этом салате вы замените колбасу и мясо на креветки, а майонез на легкий и вкусный соус.

Подготовьте креветки. Для этого нарежьте три зубчика чеснока и пожарьте на сковородке, потом добавьте туда креветки, немного посолите.

Для соуса вам понадобятся 4 куриных отварных желтка. Перемните их вилкой в емкости. Добавьте к ним столовую ложку горчицы, две столовые ложки йогурта и одну столовую ложку нежирной сметаны, перемешайте. Соус готов! Потом нарежьте все овощи, которые идут в классический салат оливье. Заправьте салат сделанным соусом и добавьте креветки.