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Готовим оливье без вреда для фигуры: полезная версия народного салата

Автор: Людмила Жукова

Уже через несколько дней наступит Новый год. Праздничный стол будет накрыт множеством блюд, но все ли они будут полезны? Предлагаем вам приготовить салат оливье без вреда для фигуры и здоровья.

Его рецептом в своем Instagram поделился шеф-повар Константин Оганезов.

"Вы можете есть вкусные блюда и оставаться в хорошей форме. Это сложно, но возможно", - сказал повар и представил свой рецепт салата.

Ингредиенты

  • Креветки
  • Морковь
  • Яйца
  • Лук
  • Огурец соленый
  • Чеснок
  • Йогурт
  • Сметана
  • Горошек
  • Горчица

В этом салате вы замените колбасу и мясо на креветки, а майонез на легкий и вкусный соус.

Подготовьте креветки. Для этого нарежьте три зубчика чеснока и пожарьте на сковородке, потом добавьте туда креветки, немного посолите.

Для соуса вам понадобятся 4 куриных отварных желтка. Перемните их вилкой в емкости. Добавьте к ним столовую ложку горчицы, две столовые ложки йогурта и одну столовую ложку нежирной сметаны, перемешайте. Соус готов! Потом нарежьте все овощи, которые идут в классический салат оливье. Заправьте салат сделанным соусом и добавьте креветки.

Как мы ранее писали, как быстро отварить морковь для винегрета или оливье.

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