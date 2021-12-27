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Готуємо олів'є без шкоди для фігури: корисна версія народного салату

Автор: Людмила Жукова

Вже через кілька днів настане Новий Рік. Святковий стіл буде накритий безліччю страв, але чи всі вони будуть корисні? Пропонуємо вам приготувати салат олів'є без шкоди для фігури і здоров'я.

Його рецептом у своєму Instagram поділився шеф-кухар Костянтин Оганезов.

"Ви можете їсти смачні страви і залишатися в хорошій формі. Це складно, але можливо", - сказав кухар і представив свій рецепт салату.

Інгредієнт

  • Креветки
  • Соус легкий
  • Морква
  • Яйце
  • Цибуля
  • Огірок солоний
  • Часник
  • Йогурт
  • Сметана
  • Горошок
  • Гірчиця

У цьому салаті ви заміните ковбасу і м'ясо на креветки, а майонез на легкий і смачний соус.

Підготуйте креветки. Для цього наріжте три зубчики часнику і посмажте на сковорідці, потім додайте туди креветки, трохи посоліть.

Для соусу вам знадобляться 4 курячих відварених жовтки. Перемніть їх виделкою в ємності. Додайте до них столову ложку гірчиці, дві столові ложки йогурту і одну столову ложку нежирної сметани, перемішайте. Соус готовий! Потім наріжте всі овочі, які йдуть в класичний салат олів'є. Заправте салат зробленим соусом і додайте креветки.

Як ми раніше писали, як швидко відварити моркву для вінегрету або олів'є.

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