Готовим к Новому году салат из детства: вкуснее, чем оливье

Салат оливье - это не единственное вкусное блюдо, которым можно украсить новогодний стол. Попробуйте приготовить салат из отварного языка, который немного похож на традиционный оливье, но легче и вкуснее.
Его рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский.
Предварительно отваренный, холодный язык нарежьте почти соломкой. Должны получиться брусочки 2-3мм толщиной и длиной 5 см. То же самое сделайте с огурцом.
Замороженный зеленый горошек бросьте в кипящую подсоленную воду и варите с момента закипания 5-6 минут, откиньте на сито, дайте остыть.
Яйца сварите в крутую, охладите, выньте желтки и разотрите их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавьте по желанию. Белки старайтесь также нарезать соломкой. Зелень мелко измельчите. Смешайте все ингредиенты и салат готов.
В большую кастрюлю положите обрезки овощей - морковь, лук, сельдерей, лавровые листья, перец, соль, доведите до кипения воду, положите язык и на него поместите перевернутую маленькую тарелку, диаметром меньше кастрюли. Это для того, чтобы язык варился полностью погруженным в воду.
Именно так он проваривается умеренно. Варите на медленном огне до мягкости в самой толстой части – это проверьте деревянной шпажкой. Время приготовления – от 1.5 до 2.5 часа – зависит от мяса.
Когда он становится мягким – выньте его и сразу же, пока он очень горячий, под холодной проточной водой зачистите кожицу. В правильном сваренном языке кожица зачищается очень легко.
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