Готуємо до Нового року салат з дитинства: смачніше, ніж олів'є

Салат олів'є - це не єдина смачна страва, якою можна прикрасити новорічний стіл. Спробуйте приготувати салат з відвареного язика, який трохи схожий на традиційний олів'є, але легше і смачніше.
Його рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський.
Попередньо відварений, холодний язик наріжте майже соломкою. Повинні вийти брусочки 2-3 мм товщиною і довжиною 5 см. Те ж саме зробіть з огірком.
Заморожений зелений горошок киньте в киплячу підсолену воду і варіть з моменту закипання 5-6 хвилин, відкиньте на сито, дайте охолонути.
Яйця зваріть в круту, охолодіть, вийміть жовтки і розітріть їх виделкою з гірчицею і сіллю, чорний перець додайте за бажанням. Білки намагайтеся також нарізати соломкою. Зелень дрібно подрібніть. Змішайте всі інгредієнти і салат готовий.
У велику каструлю покладіть обрізки овочів - морква, цибуля, селера, лаврове листя, перець, сіль, доведіть до кипіння воду, покладіть язик і на нього помістіть перевернуту маленьку тарілку, діаметром менше каструлі. Це для того, щоб язик варився повністю зануреним у воду.
Саме так він проварюється помірно. Варіть на повільному вогні до м'якості в самій товстій частині – це перевірте дерев'яною шпажкою. Час приготування – від 1.5 до 2.5 години - залежить від м'яса.
Коли він стає м'яким - вийміть його і відразу ж, поки він дуже гарячий, під холодною проточною водою зачистіть шкірку. У правильному звареному язику шкірка зачищається дуже легко.
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