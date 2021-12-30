Готуємо до Нового року салат з дитинства: смачніше, ніж олів'є

Інгредієнти на дві великі порції

2 відварених яйця

140 г відвареного язика

100 г свіжого огірка

80 г зеленого горошку

90 г домашнього майонезу (рецепт раніше в профілі)

10 г ніжної гірчиці, сіль, перець

Зелень петрушки або кріп і естрагон

Покроковий рецепт приготування

Попередньо відварений, холодний язик наріжте майже соломкою. Повинні вийти брусочки 2-3 мм товщиною і довжиною 5 см. Те ж саме зробіть з огірком.

Заморожений зелений горошок киньте в киплячу підсолену воду і варіть з моменту закипання 5-6 хвилин, відкиньте на сито, дайте охолонути.

Яйця зваріть в круту, охолодіть, вийміть жовтки і розітріть їх виделкою з гірчицею і сіллю, чорний перець додайте за бажанням. Білки намагайтеся також нарізати соломкою. Зелень дрібно подрібніть. Змішайте всі інгредієнти і салат готовий.

Як правильно зварити язик

У велику каструлю покладіть обрізки овочів - морква, цибуля, селера, лаврове листя, перець, сіль, доведіть до кипіння воду, покладіть язик і на нього помістіть перевернуту маленьку тарілку, діаметром менше каструлі. Це для того, щоб язик варився повністю зануреним у воду.

Саме так він проварюється помірно. Варіть на повільному вогні до м'якості в самій товстій частині – це перевірте дерев'яною шпажкою. Час приготування – від 1.5 до 2.5 години - залежить від м'яса.

Коли він стає м'яким - вийміть його і відразу ж, поки він дуже гарячий, під холодною проточною водою зачистіть шкірку. У правильному звареному язику шкірка зачищається дуже легко.

Рецепт салату з язиком від шефа Ярославського (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)