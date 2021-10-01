Готовим новое мясо по-французски по рецепту Клопотенко всего за 30 минут

Клопотенко говорит, что тот рецепт, по которому мясо готовят украинцы - настоящая боль для отечественной кулинарии и лично для него. Мало того, что туда добавляют майонез, так еще и украшают сверху помидором. В итоге это все расплывается и получается слишком жирно, превращаясь в боль уже в буквальном смысле - для нашей поджелудочной.

"Я нашел очень простой способ изменить этот рецепт. Обычный лук я заменил луковым конфитюром, который имеет приятный кисло-сладкий вкус, а майонез и твердый сыр я убрал вовсе, заменив их благородным сыром бри. При этом блюдо практически не изменилось в цене, ведь сыра бри для него нужно гораздо меньше, чем обычного", - пишет кулинар.

Вот что должно получиться в результате:

Ингредиенты:

Свинина (биток) - 300 г

Сыр Бри - 50 г

Соль и перец по вкусу

Для лукового конфитюра:

Лук - 300 г

Сахар - 100 г

Подсолнечное масло - 1 ст. л.

Мед - 100 г

Уксус яблочный - 10 мл

Соль - 1-2 щепотки

Пошаговое приготовление блюда

Нарежьте тонкие битки из свинины, застелите их пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон.

Приготовьте луковый конфитюр. Лук мелко нарежьте, затем обжарьте на хорошо разогретом растительном масле, пока он не размягчится. Добавьте уксус. Хорошо перемешайте и томите лук на небольшом огне 15 минут.

Добавьте сахар и воду, перемешайте, подождите, пока он растает. Затем добавьте туда мед и перемешайте. Томите смесь на маленьком огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.

Противень застелите пергаментом, выложите битки и отправьте на 10 минут в разогретую духовку до 180 градусов.

Достаньте мясо, нарежьте тонкие слайсы сыра бри, выложите их на мясо. На сыр положите немного лукового конфитюра и опять поставьте в духовку еще на 10 минут.

Проверьте готовность мяса, разрезав его. Оно должно быть без красных прожилок, но не пересушенным.