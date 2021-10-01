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Готуємо нове м'ясо по-французьки за рецептом Клопотенка всього за 30 хвилин

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів українцям, як незвично приготувати м'ясну страву, що стала для багатьох з нас вже звичною - так зване м'ясо по-французьки. До його складу обов'язково входять свинячий биток, сир і цибуля, але кулінар вирішив нас здивувати.

Про це переможець МастерШеф розповів на своєму сайті.

Клопотенко каже, що той рецепт, за яким м'ясо готують українці - справжня біль для вітчизняної кулінарії і особисто для нього. Мало того, що туди додають майонез, так ще й прикрашають зверху помідором. У підсумку це все розпливається і виходить занадто жирно, перетворюючись в біль вже в буквальному сенсі - для нашої підшлункової.

"Я знайшов дуже простий спосіб змінити цей рецепт. Звичайну цибулю я замінив цибульним конфітюром, який має приємний кисло-солодкий смак, а майонез і твердий сир я прибрав зовсім, замінивши їх благородним сиром брі. При цьому страва практично не змінилася в ціні, адже сиру брі для неї потрібно набагато менше, ніж звичайного", - пише кулінар.

Ось що повинно вийти в результаті:

Інгредієнти:

  • Свинина (биток) - 300 г
  • Сир Брі - 50 г
  • Сіль і перець за смаком

Для цибулевого конфітюру:

  • Цибуля - 300 г
  • Цукор - 100 г
  • Соняшникова олія - 1 ст. л.
  • Мед - 100 г
  • Оцет яблучний - 10 мл
  • Сіль - 1-2 щіпки

Покрокове приготування страви

Наріжте тонкі битки зі свинини, застеліть їх харчовою плівкою і відбийте. Посоліть і поперчіть з двох сторін.

Приготуйте цибульний конфітюр. Цибулю дрібно наріжте, потім обсмажте на добре розігрітій рослинній олії, поки він не розм'якшиться. Додайте оцет. Добре перемішайте і млоїть цибулю на невеликому вогні 15 хвилин.

Додайте цукор і воду, перемішайте, почекайте, поки він розтане. Потім додайте туди мед і перемішайте. Млоїть суміш на маленькому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.

Деко застеліть пергаментом, викладіть битки і відправте на 10 хвилин в розігріту духовку до 180 градусів.

Дістаньте м'ясо, наріжте тонкі слайси сиру брі, викладіть їх на м'ясо. На сир покладіть трохи цибулевого конфітюру і знову поставте в духовку ще на 10 хвилин.

Перевірте готовність м'яса, розрізавши його. Воно повинно бути без червоних прожилок, але не пересушеним.

Раніше ми писали, що український кулінар розкрив секрет королівської ватрушки, простого і швидкого пирога з сиром.

Також Євген Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши в них особливий інгредієнт.

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