UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим нежнейший десерт с бананом за три минуты (видео)

Автор: Людмила Жукова

Приготовьте нежный творожный десерт с минимумом ингредиентов.

Рецептом поделились на YouTube-канале Готовлю, ем, живу.

"Нежная структура творожного десерта со слегка уловимым ванильно-банановым привкусом! Что еще нам понадобится? Всего три минуты времени и несколько замороженных ягод!" - сказано в описании рецепта.

Вам понадобится:

  • Творог 5-9% или домашний 200 гр
  • Молоко 50-100 гр
  • Спелый банан 1 шт
  • Сахар 1 стол ложка
  • Ванильный сахар 1/2 чайной ложки
  • Для украшения: ягоды и шоколадная стружка

Пошаговый рецепт приготовления

В творог добавьте обычный и ванильный сахар. Разомните вилкой и влейте туда молоко. Погружным блендером перебейте полученную массу. Туда же добавьте один спелый банан. Перебейте еще раз, пытаясь сделать массу однородной. Перелейте десерт в креманки и украсьте ягодами! Приятного аппетита!

Читайте также рецепт нежнейшей запеканкуи на завтрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты