Готовим нежнейший десерт с бананом за три минуты (видео)

Приготовьте нежный творожный десерт с минимумом ингредиентов.
Рецептом поделились на YouTube-канале Готовлю, ем, живу.
"Нежная структура творожного десерта со слегка уловимым ванильно-банановым привкусом! Что еще нам понадобится? Всего три минуты времени и несколько замороженных ягод!" - сказано в описании рецепта.
В творог добавьте обычный и ванильный сахар. Разомните вилкой и влейте туда молоко. Погружным блендером перебейте полученную массу. Туда же добавьте один спелый банан. Перебейте еще раз, пытаясь сделать массу однородной. Перелейте десерт в креманки и украсьте ягодами! Приятного аппетита!
Читайте также рецепт нежнейшей запеканкуи на завтрак.