Готуємо ніжний десерт з бананом за три хвилини (відео)

"Ніжна структура сирного десерту зі злегка вловимим ванільно-банановим присмаком! Що ще нам знадобиться? Всього три хвилини часу і кілька заморожених ягід!"- сказано в описі рецепта.

Вам знадобиться:

Сир 5-9% або домашній 200 гр

Молоко 50-100 гр

Стиглий банан 1 шт

Цукор 1 стіл ложка

Ванільний цукор 1/2 чайної ложки

Для прикраси: ягоди і шоколадна стружка

Покроковий рецепт приготування

У сир додайте звичайний і ванільний цукор. Розімніть виделкою і влийте туди молоко. Занурювальним блендером перебийте отриману масу. Туди ж додайте один стиглий банан. Перебийте ще раз, намагаючись зробити масу однорідною. Перелийте десерт в креманки і прикрасьте ягодами! Смачного!