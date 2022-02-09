Готуємо ніжний десерт з бананом за три хвилини (відео)

Приготуйте ніжний сирний десерт з мінімумом інгредієнтів.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Готую, їм, живу.
"Ніжна структура сирного десерту зі злегка вловимим ванільно-банановим присмаком! Що ще нам знадобиться? Всього три хвилини часу і кілька заморожених ягід!"- сказано в описі рецепта.
У сир додайте звичайний і ванільний цукор. Розімніть виделкою і влийте туди молоко. Занурювальним блендером перебийте отриману масу. Туди ж додайте один стиглий банан. Перебийте ще раз, намагаючись зробити масу однорідною. Перелийте десерт в креманки і прикрасьте ягодами! Смачного!
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