Готовим недорогой и быстрый абрикосовый пирог: будете довольны результатом

Летом вы без труда можете приготовить пирог с абрикосами. Если у вас нет именно этих фруктов, возьмите любые другие или ягоды.

Песочная крошка:

50 г муки (2.5 ст.л.)

30 г сахара (1.5 ст.л.)

30 г сливочного масла (холодного) (2 ст.л.)

соль

Смешайте муку, сахар, соль. Добавьте холодное сливочное масло, сделайте песочную крошку. Поставьте в морозильную камеру.

Тесто:

100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)

100 г яиц (2 штуки)

100 г муки (5 ст.л.)

5 г разрыхлителя (1 ч.л. с горкой)

80 г сахара (4 ст.л.)

ванильный сахар (по желанию)

Взбейте мягкое сливочное масло, добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.

Добавьте яйца комнатной температуры. Перемешайте. Перемешайте муку с разрыхлителем. Добавьте и перемешайте в однородную консистенцию.

Творожная начинка:

350 г сыра (жирностью 5-9%)

100 г яиц (2 штуки)

150 г сметаны (жирностью 10-15%) (6 ст.л.)

80 г сахара (4 ст.л.)

350 г абрикосов

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте все ингредиенты и взбейте до однородной консистенции.

Возьмите форму, диаметром 20-22 см. На дно положите пергамент, стороны формы смажьте сливочным маслом.

Выложите тесто и разровняйте его. Выложите творожную начинку. И потом положите на тесто половинки абрикосов. Посыпьте песочной крошкой.

Отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов, 45-50 минут. Оставьте на 2-3 часа, чтобы пирог остыл.

Лиза Глинская представила рецепт пирога с абрикосами (фото: instagram.com/lizaglinskaya)