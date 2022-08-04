Готовим недорогой и быстрый абрикосовый пирог: будете довольны результатом
Летом вы без труда можете приготовить пирог с абрикосами. Если у вас нет именно этих фруктов, возьмите любые другие или ягоды.
Рецептом лакомства поделилась кулинар Лиза Глинская в Instagram.
Песочная крошка:
- 50 г муки (2.5 ст.л.)
- 30 г сахара (1.5 ст.л.)
- 30 г сливочного масла (холодного) (2 ст.л.)
- соль
Смешайте муку, сахар, соль. Добавьте холодное сливочное масло, сделайте песочную крошку. Поставьте в морозильную камеру.
Тесто:
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)
- 100 г яиц (2 штуки)
- 100 г муки (5 ст.л.)
- 5 г разрыхлителя (1 ч.л. с горкой)
- 80 г сахара (4 ст.л.)
- ванильный сахар (по желанию)
Взбейте мягкое сливочное масло, добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.
Добавьте яйца комнатной температуры. Перемешайте. Перемешайте муку с разрыхлителем. Добавьте и перемешайте в однородную консистенцию.
Творожная начинка:
- 350 г сыра (жирностью 5-9%)
- 100 г яиц (2 штуки)
- 150 г сметаны (жирностью 10-15%) (6 ст.л.)
- 80 г сахара (4 ст.л.)
- 350 г абрикосов
Пошаговый рецепт приготовления
Смешайте все ингредиенты и взбейте до однородной консистенции.
Возьмите форму, диаметром 20-22 см. На дно положите пергамент, стороны формы смажьте сливочным маслом.
Выложите тесто и разровняйте его. Выложите творожную начинку. И потом положите на тесто половинки абрикосов. Посыпьте песочной крошкой.
Отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов, 45-50 минут. Оставьте на 2-3 часа, чтобы пирог остыл.
Лиза Глинская представила рецепт пирога с абрикосами (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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Кстати, известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок.