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Готуємо недорогий і швидкий абрикосовий пиріг: будете задоволені результатом

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Четвер 04 серпня 2022 10:17
Готуємо недорогий і швидкий абрикосовий пиріг: будете задоволені результатом Рецепт пирога з абрикосами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Влітку ви без зусиль можете приготувати пиріг з абрикосами. Якщо у вас немає саме цих фруктів, візьміть будь-які інші або ягоди.

Рецептом ласощів поділилася кулінар Ліза Глінська в Instagram.

Пісочна крихта:

  • 50 г борошна (2.5 ст. л)
  • 30 г цукру (1.5 ст. л)
  • 30 г вершкового масла (холодного) (2 ст.л.)
  • сіль

Змішайте борошно, цукор, сіль. Додайте холодне вершкове масло, зробіть пісочну крихту. Поставте в морозильну камеру.

Тісто:

  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)
  • 100 г яєць (2 штуки)
  • 100 г борошна (5 ст. л.)
  • 5 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
  • 80 г цукру (4 ст. л.)
  • ванільний цукор (за бажанням)

Збийте м'яке вершкове масло, додайте цукор і ванільний цукор, перемішайте.
Додайте яйця кімнатної температури. Перемішайте. Перемішайте борошно з розпушувачем. Додайте і перемішайте в однорідну консистенцію.

Сирна начинка:

  • 350 г сиру (жирністю 5-9%)
  • 100 г яєць (2 штуки)
  • 150 г сметани (жирністю 10-15%) (6 ст. л.)
  • 80 г цукру (4 ст. л.)
  • 350 г абрикосів

Покроковий рецепт приготування

Змішайте всі інгредієнти й збийте до однорідної консистенції.
Візьміть форму, діаметром 20-22 см. На дно покладіть пергамент, сторони форми змастіть вершковим маслом.

Викладіть тісто і розрівняйте його. Викладіть сирну начинку. І потім покладіть на тісто половинки абрикосів. Посипте пісочною крихтою.

Поставте в розігріту духовку. Випікайте при температурі 170 градусів, 45-50 хвилин. Залиште на 2-3 години, щоб пиріг охолов.

Готуємо недорогий і швидкий абрикосовий пиріг: будете задоволені результатомЛіза Глінська представила рецепт пирога з абрикосами (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Читайте також, як приготувати пиріг без міксера і духовки.

До речі, відома кондитер дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина.

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