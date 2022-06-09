Готовим настоящий итальянский пирог: добавьте всего по 12 ложек и в духовку!

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Измерять их нужно одной ложкой, а размер формы может быть от 20,5 до 22 сантиметров - от этого будет зависеть высота пирога.

Компоненты:

Сахар - 12 ст. л.

Растительное масло без запаха - 12 ст. л.

Молоко - 12 ст. л.

Мука - 12 ст.л. с небольшой горкой (около 250 г)

Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой (6 г)

Щепотка соли

Яйца - 3 шт. (крупных)

Цедра и сок половины лимона

Ванильный сахар - 10 г или щепотка ванилина

Пошаговое приготовление

К яйцам добавьте щепотку соли, 12 ст. л. сахара, ванильный сахар или щепотку ванилина. Взбейте до пышной светлой массы около 3-4 минут.

Добавьте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, цедру и сок лимона.

Смешайте 12 ст. л. муки с разрыхлителем, добавьте к остальным ингредиентам.

Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой.

Вылейте тесто в форму, выпекайте 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.

Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.