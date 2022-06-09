Готовим настоящий итальянский пирог: добавьте всего по 12 ложек и в духовку!

Если у вас нет весов, а все найденные рецепты готовятся с точными граммами, не расстраивайтесь. Приготовить вкуснейший, да еще и итальянский пирог, можно отмеряя все компоненты простой ложкой.
Рецептом пирога поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Измерять их нужно одной ложкой, а размер формы может быть от 20,5 до 22 сантиметров - от этого будет зависеть высота пирога.
К яйцам добавьте щепотку соли, 12 ст. л. сахара, ванильный сахар или щепотку ванилина. Взбейте до пышной светлой массы около 3-4 минут.
Добавьте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, цедру и сок лимона.
Смешайте 12 ст. л. муки с разрыхлителем, добавьте к остальным ингредиентам.
Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой.
Вылейте тесто в форму, выпекайте 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
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