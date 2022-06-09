Готуємо справжній італійський пиріг: додайте всього по 12 ложок і в духовку!

Якщо у вас немає ваг, а всі знайдені рецепти готуються з точними грамами, не засмучуйтесь. Приготувати смачний, та ще й італійський пиріг, можна відміряючи всі компоненти простою ложкою.
Рецептом пирога поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Вимірювати їх потрібно однією ложкою, а розмір форми може бути від 20,5 до 22 сантиметрів - від цього буде залежати висота пирога.
До яєць додайте дрібку солі, 12 ст. л. цукру, ванільний цукор або щіпку ваніліну. Збийте до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.
Додайте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. олії, цедру і сік лимона.
Змішайте 12 ст. л. борошна з розпушувачем, додайте до решти інгредієнтів.
Дно і стінки форми змастіть вершковим маслом, посипте борошном.
Вилийте тісто у форму, випікайте 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.
Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
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