Готуємо справжній італійський пиріг: додайте всього по 12 ложок і в духовку!

Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Вимірювати їх потрібно однією ложкою, а розмір форми може бути від 20,5 до 22 сантиметрів - від цього буде залежати висота пирога.

Компоненти:

Цукор - 12 ст. л.

Олія без запаху - 12 ст. л.

Молоко - 12 ст. л.

Борошно - 12 ст. л. з невеликою гіркою (близько 250 г)

Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою (6 г)

Щіпка солі

Яйця - 3 шт. (великих)

Цедра і сік половини лимона

Ванільний цукор - 10 г або щіпка ваніліну

Покрокове приготування

До яєць додайте дрібку солі, 12 ст. л. цукру, ванільний цукор або щіпку ваніліну. Збийте до пишної світлої маси близько 3-4 хвилин.

Додайте 12 ст. л. молока, 12 ст. л. олії, цедру і сік лимона.

Змішайте 12 ст. л. борошна з розпушувачем, додайте до решти інгредієнтів.

Дно і стінки форми змастіть вершковим маслом, посипте борошном.

Вилийте тісто у форму, випікайте 40-45 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.