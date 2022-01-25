Готовим настоящие украинские мясные крученики, или завиванцы: просто и безумно вкусно

Крученики, или завиванцы - одно из традиционных блюд украинцев. Это рулетики из мяса с разнообразной начинкой: грибами, картофелем, капустой, сыром, черносливом и тому подобное. Интересно, что у каждого региона есть свои варианты кручеников и начинок к ним.
Предлагаем вместе с нами приготовить закуску с беспроигрышной комбинацией вкусов - курицей с грибами.
Как приготовить блюдо быстро и вкусно, пишет Telegram-канал SHUBA FOOD.
Скриншот: Так будут выглядеть наши крученики
Куриное филе хорошо помойте и порежьте на 4 пласта, каждый отбейте, посолите и поперчите.
Грибы помойте, лук почистьте, все мелко порежьте. Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом, насыпьте лук и жарьте, помешивая, до полупрозрачности. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте 10-15 минут, пока не выпарится жидкость. Охладите.
На каждый пласт мяса выложите грибную начинку и заверните рулетиками. Закрепите их деревянными шпажками. Обжарьте на горячей сковороде, залейте сметаной, разведенной с водой. Посолите по своему вкусу и тушите 25-30 минут.
Блюдо готово!
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