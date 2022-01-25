Готовим настоящие украинские мясные крученики, или завиванцы: просто и безумно вкусно

Крученики, или завиванцы - одно из традиционных блюд украинцев. Это рулетики из мяса с разнообразной начинкой: грибами, картофелем, капустой, сыром, черносливом и тому подобное. Интересно, что у каждого региона есть свои варианты кручеников и начинок к ним.

Предлагаем вместе с нами приготовить закуску с беспроигрышной комбинацией вкусов - курицей с грибами.