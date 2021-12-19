Готовим настоящие рождественские пряники: символ праздника и уюта

Ингредиенты

Мед – 250 г

Сахар -250 г

Сливочное масло – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Корень имбиря – 2 ст. ложки

Какао – 25 г

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Коньяк – 3 ст. ложки

Молотый кардамон – 1 щепотка

Молотая гвоздика – 1 щепотка

Анис – 1 щепотка

Корица молотая – 1 ч. ложка

Лимонная цедра - 1 ч. ложка

Мука – 650 г

Ванильный порошок – 1 щепотка

Способ приготовления

1. Мед, сахар и масло нужно разогреть на водяной бане до полного растворения сахара. Снять с плиты и дать остыть.

2. Взять половину муки и смешать с пряностями, цедрой, какао и добавить разрыхлитель.

3. В медовую массу вбить одно яйцо. Добавить туда коньяк и сок имбиря.

4. Мучную смесь соединить с медово-яичной и хорошо вымесить тесто. Остальную муку нужно добавлять постепенно.

4. Тесто должно стать плотным и эластичным. Положите его в пакет и оставьте на ночь в холодильник.

5. Разогрейте духовку до 170-180 градусов. Раскатайте тесто на 3-5 мм, и вырезайте фигурки.

6. Выпекайте пряники в течении 5-7 минут.

Фото: Как приготовить традиционные рождественские пряники (freepik.com)

Делаем глазурь

Для глазури вам понадобится 1 яичный белок, 150-200 г сахарной пудры, 1 ч. ложка лимонного сока. Можно использовать пищевые красители.

Белок взбейте вилкой, подсыпайте понемногу пудру, в конце добавьте лимонный сок.

Украшайте пряники так, как вам нравится – можно части, можно целиком.

Для рисунка глазурь должна быть более густой, а для полной заливки – более жидкая.

Важно! Вместо меда можно взять кленовый сироп, а для того, чтобы получить сок имбиря, корень нужно очистить тонко.

Потом натереть на терке или пропустить через соковыжималку. Не трогайте в процессе глаза – может быть жжение.