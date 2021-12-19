Готовим настоящие рождественские пряники: символ праздника и уюта

Имбирные пряники – это традиционное блюдо на праздничных столах во многих странах мира. Приготовление этих пряников не очень сложное и многие привлекают к этому процессу детей.
Такими пряниками часто украшают новогодние елки и дарят их близким родственникам.
Как приготовить настоящие рождественские пряники – читайте в материале Styler ниже.
1. Мед, сахар и масло нужно разогреть на водяной бане до полного растворения сахара. Снять с плиты и дать остыть.
2. Взять половину муки и смешать с пряностями, цедрой, какао и добавить разрыхлитель.
3. В медовую массу вбить одно яйцо. Добавить туда коньяк и сок имбиря.
4. Мучную смесь соединить с медово-яичной и хорошо вымесить тесто. Остальную муку нужно добавлять постепенно.
4. Тесто должно стать плотным и эластичным. Положите его в пакет и оставьте на ночь в холодильник.
5. Разогрейте духовку до 170-180 градусов. Раскатайте тесто на 3-5 мм, и вырезайте фигурки.
6. Выпекайте пряники в течении 5-7 минут.
Фото: Как приготовить традиционные рождественские пряники (freepik.com)
Для глазури вам понадобится 1 яичный белок, 150-200 г сахарной пудры, 1 ч. ложка лимонного сока. Можно использовать пищевые красители.
Белок взбейте вилкой, подсыпайте понемногу пудру, в конце добавьте лимонный сок.
Украшайте пряники так, как вам нравится – можно части, можно целиком.
Для рисунка глазурь должна быть более густой, а для полной заливки – более жидкая.
Важно! Вместо меда можно взять кленовый сироп, а для того, чтобы получить сок имбиря, корень нужно очистить тонко.
Потом натереть на терке или пропустить через соковыжималку. Не трогайте в процессе глаза – может быть жжение.
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