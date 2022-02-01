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Готовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способ

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Вторник 01 февраля 2022 21:33
Готовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способ Рецепт приготовления макарон с грибами и курицей
Автор: Татьяна Самарук

Хозяйки не очень любят долго стоять у плиты и готовить. Поэтому кулинары поделились быстрым рецептом приготовления макарон с курицей и грибами. К тому же такое блюдо готовится в одной кастрюле, что очень удобно.

Рецепт опубликовало Cafe delites.

Так, для приготовления приготовьте следующие ингредиенты:

  • 4 штуки куриных бедер без костей и кожи;
  • 1 чайная ложка сушеного базилика;
  • соль;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 средняя луковица;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1/3 стакана белого сухого вина;
  • 250 граммов шампиньонов;
  • 1 литр куриного бульона;
  • 375 миллилитров сливок;
  • 1/3 стакана молока;
  • 300 граммов макарон;
  • пармезан.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно посыпать куриные окорочка сушеным базиликом, солью и черным молотым перцем.

Далее разогрейте масло на среднем огне, добавьте куриные окорочка и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и извлеките. После этого обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок и влейте белого вина. Все это тушите 5 минут.

После этого добавьте нарезанных шампиньонов и жарьте еще 3 минуты. Добавьте бульон, сливки, соль, перец и доведите до кипения.

Теперь добавьте макароны и варите пока они не станут аль-денте (15 минут). Затем посыпьте пармезаном.

Блюдо снимите с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы соус загустел. А курицу нарежьте полосками и перемешайте с макаронами.

Блюдо можно украсить петрушкой или укропом.

Готовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способГотовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способГотовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способРецепт приготовления макарон с грибами и курицей (cafedelites)

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