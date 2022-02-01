Готовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способ
Хозяйки не очень любят долго стоять у плиты и готовить. Поэтому кулинары поделились быстрым рецептом приготовления макарон с курицей и грибами. К тому же такое блюдо готовится в одной кастрюле, что очень удобно.
Рецепт опубликовало Cafe delites.
Так, для приготовления приготовьте следующие ингредиенты:
- 4 штуки куриных бедер без костей и кожи;
- 1 чайная ложка сушеного базилика;
- соль;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 средняя луковица;
- 4 зубчика чеснока;
- 1/3 стакана белого сухого вина;
- 250 граммов шампиньонов;
- 1 литр куриного бульона;
- 375 миллилитров сливок;
- 1/3 стакана молока;
- 300 граммов макарон;
- пармезан.
Легкий способ приготовления:
Сначала нужно посыпать куриные окорочка сушеным базиликом, солью и черным молотым перцем.
Далее разогрейте масло на среднем огне, добавьте куриные окорочка и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и извлеките. После этого обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок и влейте белого вина. Все это тушите 5 минут.
После этого добавьте нарезанных шампиньонов и жарьте еще 3 минуты. Добавьте бульон, сливки, соль, перец и доведите до кипения.
Теперь добавьте макароны и варите пока они не станут аль-денте (15 минут). Затем посыпьте пармезаном.
Блюдо снимите с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы соус загустел. А курицу нарежьте полосками и перемешайте с макаронами.
Блюдо можно украсить петрушкой или укропом.
Рецепт приготовления макарон с грибами и курицей (cafedelites)
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