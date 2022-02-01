Готуємо макарони з грибами та куркою в одній каструлі: смачний та швидкий спосіб
Господині не дуже люблять довго стояти біля плити та готувати. Тому кулінари поділились швидким рецептом приготування макаронів з куркою та грибами. До того ж така страва готується в одній каструлі, що дуже зручно.
Рецепт опублікувало Cafe delites.
Так, для приготування приготуйте наступні інгредієнти:
- 4 штуки курячих стегон без кісток та шкіри;
- 1 чайна ложка сушеного базиліку;
- сіль;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 середня цибулина;
- 4 зубчики часнику;
- 1/3 склянки білого сухого вина;
- 250 грамів печериць;
- 1 літр курячого бульйону;
- 375 мілілітрів вершків;
- 1/3 склянки молока;
- 300 грамів макаронів;
- пармезан.
Легкий спосіб приготування:
Спочатку потрібно присмачити курячі стегенця сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем.
Далі розігрійте олію на середньому вогні, додайте курячі стегенця та обсмажте з обох боків до золотистої скоринки й вийміть. Після цього обсмажте дрібно нарізану цибулю, часник та влийте білого вина. Все це тушкуйте 5 хвилин.
Після цього додайте нарізаних печериць та смажте ще 3 хвилини. Додайте бульйон, вершки, сіль, перець та доведіть до кипіння.
Тепер додайте макарони та варіть поки вони не стануть аль-денте (15 хвилин). Потім посипте пармезаном.
Страву зніміть з вогню і дайте постояти 5 хвилин, щоб соус загус. А курку наріжте смужками й перемішайте з макаронами.
Страву можна прикрасити петрушкою або кропом.
Рецепт приготування макаронів з грибами та куркою (cafedelites)
Раніше ми повідомляли, як приготувати суп із найкориснішого зимового овоча.
Також ми писали, як розігріти вчорашній рис, щоб він залишався розсипчастим.