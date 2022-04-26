Готовим лучшее тесто для вареников по рецепту наших мам и бабушек

Ингредиенты:

Мука - 300-320 г (смотрите по тесту)

Кефир теплый или комнатной температуры - 200 г

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ст. л. без горки

Сода - 0,5 ч.л.

Желток яйца - 1 шт.

Начинка на ваш вкус: ягоды, творог, капуста, картофель и так далее.

Пошаговое приготовление вареников

В муку добавьте соль, сахар, просейте соду через сито (чтобы избежать комков). Перемешайте, добавьте кефир. Замесите мягкое тесто, накройте его и оставьте отдыхать на 15-20 минут.

Раскатайте тесто в жгут диаметром 3-4 см, нарежьте на кусочки. Из каждого кусочка сформируйте овальную лепешку толщиной около 2-3 мм. По центру лепешки положите заранее приготовленную любимую начинку.

Чтобы сварить вареники на пару, надо взять кастрюлю с широким верхом, налить в нее воды на одну треть. Сверху натянуть марлю и зафиксировать ее, чтобы марля не касалась воды. Дать воде закипеть.

Выложить вареники на марлю, сверху накрыть крышкой и варить не более 5-6 минут. Если варить дольше, то тесто потемнеет, станет плотным и не воздушным.

Смажьте готовые вареники сливочным маслом, сладкие можно посыпать сахаром, а соленые луковой поджаркой. Будет очень вкусно!