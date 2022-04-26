Самое быстрое дрожжевое тесто "Водолаз" для пирогов и пирожков: справится даже новичок

Дрожжевое тесто "Водолаз" - очень простой и быстрый рецепт, после которого вы перестанете бояться дрожжевого теста. Из такого теста можно печь как пироги, так и пирожки - со сладкой и соленой начинкой.

Ингредиенты (выход теста около 950 г)

Молоко теплое - 250 г

Дрожжи сухие быстродействующие - 5 г (или 15 г свежих дрожжей)

Сливочное масло - 40 г

Растительное масло - 35 г

Соль - 1 ч. л. без горки

Сахар - 80-120 г

Ванильный сахар - 10 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука - около 500 г

Начинка:

Сливы крупные - 7-8 шт.

Сахар - 15 ч.л.

Крахмал кукурузный - 2 ч.л.

Для смазывания пирожков:

Желток - 1 шт.

Молоко или вода - 2 ч. л.

Пошаговое приготовление пирожков

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и несколько столовых ложек муки. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 5-10 минут для активации дрожжей. Если дрожжи активные, то они должны начать пениться.

Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, мягкое сливочное масло. Перемешайте и частями добавьте муку, замешивая мягкое тесто.

В конце добавьте растительное масло и хорошо вымесите тесто в течение 5 минут.

Смажьте пакет растительным маслом, положите в него тесто. Положите пакет с тестом в миску с теплой водой. Оставьте на 20-25 минут. Спустя это время тесто всплывет на поверхность.

Разделите тесто на 15 частей (около 60 г каждая). Округлите каждую часть в шарик. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 5-10 минут.

Нарежьте сливы на кусочки. Сахар смешайте с крахмалом.

Каждый шарик раскатайте в лепешку, по центру положите сливы, посыпьте сахаром с крахмалом. Сформируйте пирожок.

Выложите все пирожки на противень, выстеленный пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут в теплом месте для расстойки.

Смажьте пирожки желтком с водой (молоком).

Выпекайте 18-20 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.