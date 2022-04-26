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Самое быстрое дрожжевое тесто "Водолаз" для пирогов и пирожков: справится даже новичок

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 08:30
Самое быстрое дрожжевое тесто "Водолаз" для пирогов и пирожков: справится даже новичок Скриншот: Самое быстрое дрожжевое тесто "Водолаз"
Автор: Светлана Мащенко

Дрожжевое тесто "Водолаз" - очень простой и быстрый рецепт, после которого вы перестанете бояться дрожжевого теста. Из такого теста можно печь как пироги, так и пирожки - со сладкой и соленой начинкой.

Рецептом поделилась украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты (выход теста около 950 г)

  • Молоко теплое - 250 г
  • Дрожжи сухие быстродействующие - 5 г (или 15 г свежих дрожжей)
  • Сливочное масло - 40 г
  • Растительное масло - 35 г
  • Соль - 1 ч. л. без горки
  • Сахар - 80-120 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Мука - около 500 г

Начинка:

  • Сливы крупные - 7-8 шт.
  • Сахар - 15 ч.л.
  • Крахмал кукурузный - 2 ч.л.

Для смазывания пирожков:

  • Желток - 1 шт.
  • Молоко или вода - 2 ч. л.

Пошаговое приготовление пирожков

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и несколько столовых ложек муки. Перемешайте и оставьте в теплом месте на 5-10 минут для активации дрожжей. Если дрожжи активные, то они должны начать пениться.

Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, мягкое сливочное масло. Перемешайте и частями добавьте муку, замешивая мягкое тесто.

В конце добавьте растительное масло и хорошо вымесите тесто в течение 5 минут.

Смажьте пакет растительным маслом, положите в него тесто. Положите пакет с тестом в миску с теплой водой. Оставьте на 20-25 минут. Спустя это время тесто всплывет на поверхность.

Разделите тесто на 15 частей (около 60 г каждая). Округлите каждую часть в шарик. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 5-10 минут.

Нарежьте сливы на кусочки. Сахар смешайте с крахмалом.

Каждый шарик раскатайте в лепешку, по центру положите сливы, посыпьте сахаром с крахмалом. Сформируйте пирожок.

Выложите все пирожки на противень, выстеленный пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут в теплом месте для расстойки.

Смажьте пирожки желтком с водой (молоком).

Выпекайте 18-20 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.

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