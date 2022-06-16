UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим ленивый пирог из лаваша: быстрый рецепт-выручалка

Скриншот видео: Пирог из лаваша и сыра по быстрому рецепт
Автор: Светлана Мащенко

Пирог из лаваша можно сформировать за считанные минуты, поставить все это в духовку и останется лишь насладиться потрясающим сочетанием тонкого теста, пропитанного молочно-яичной смесью, и сырно-творожной начинки.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Моцарелла - 150 г
  • Творог - 200 г
  • Черный молотый перец, соль - по вкусу
  • Лаваш - 2 шт. (200 г)
  • Яйцо - 4 шт.
  • Молоко - 200 г
  • Сливочное масло - 30 г

Пошаговое приготовление

Натрите сыр на терке. Смешайте творог и моцареллу. Разделите начинку на 3 части. Разрежьте лаваш на 4 прямоугольника.

Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.

Смочите лаваш в яйце и молоке, выложите в форму для запекания. Сверху выложите часть начинки, повторите так, пока не накроете все последним листом лаваша.

Вылейте оставшуюся яично-молочную смесь в форму. Выпекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы писали, как приготовить самый простой яблочный пирог, для которого даже не нужно замешивать жидкое тесто.

Также сообщалось, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты