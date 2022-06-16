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Готуємо ледачий пиріг з лаваша: швидкий рецепт-виручалка

Скріншот відео: пиріг з лаваша й сиру по швидкому рецепт
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг з лаваша можна сформувати за лічені хвилини, поставити все це в духовку і залишиться лише насолодитися приголомшливим поєднанням тонкого тіста, просоченого молочно-яєчною сумішшю, і сирної начинки.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Моцарела - 150 г
  • Сир - 200 г
  • Чорний мелений перець, сіль - за смаком
  • Лаваш - 2 шт. (200 г)
  • Яйце - 4 шт.
  • Молоко - 200 г
  • Вершкове масло - 30 г

Покрокове приготування

Натріть сир на тертці. Змішайте сир і моцарелу. Розділіть начинку на 3 частини. Розріжте лаваш на 4 прямокутника.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом.

Змочіть лаваш в яйці і молоці, викладіть у форму для запікання. Зверху викладіть частину начинки, повторіть так, поки не накриєте все останнім листом лаваша.

Вилийте залишилася яєчно-молочну суміш у форму. Випікайте 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми писали, як приготувати найпростіший яблучний пиріг, для якого навіть не потрібно замішувати рідке тісто.

Також повідомлялося, як зробити пиріг в лаваші з куркою і грибами.

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