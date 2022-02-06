Готовим ленивые пельмени без теста: это необычное блюдо удивит всех
Любимым блюдом почти всех украинцев являются пельмени. Однако, это блюдо не очень любят готовить хозяйки. Все потому, что много времени в приготовлении занимает тесто, которое нужно сперва замесить, затем раскатать.
Поэтому кулинары в блоге marafon18_6 в Instagram поделились рецептом приготовления ленивых пельменей без теста.
Так, они готовятся в форме мясных тефтелек, которые затем обкатывают в кляре.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
- фарш - 500 г;
- лук - 1 шт;
- чеснок - 2 зубчика;
- перец черный молотый - по своему вкусу;
- мука - 100 г;
- яйца - 2 шт.
Легкий способ приготовления:
Сначала нужно измельчить лук и чеснок в блендере.
Затем готовые овощи смешать с фаршем, посолить и поперчить. После этого сформируйте шарики.
Дал полученные окуните шарики сначала в ледяную воду, а затем в муку и взбитые яйца, напоследок еще раз в муку.
Пельмени нужно отварить в кипящей воде на сильном огне.
Приятного аппетита!
Рецепт пельменей без теста (freepik)
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