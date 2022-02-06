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Готовим ленивые пельмени без теста: это необычное блюдо удивит всех

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 07:01
Готовим ленивые пельмени без теста: это необычное блюдо удивит всех Рецепт пельменей без теста (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Любимым блюдом почти всех украинцев являются пельмени. Однако, это блюдо не очень любят готовить хозяйки. Все потому, что много времени в приготовлении занимает тесто, которое нужно сперва замесить, затем раскатать.

Поэтому кулинары в блоге marafon18_6 в Instagram поделились рецептом приготовления ленивых пельменей без теста.

Так, они готовятся в форме мясных тефтелек, которые затем обкатывают в кляре.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • фарш - 500 г;
  • лук - 1 шт;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • перец черный молотый - по своему вкусу;
  • мука - 100 г;
  • яйца - 2 шт.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно измельчить лук и чеснок в блендере.

Затем готовые овощи смешать с фаршем, посолить и поперчить. После этого сформируйте шарики.

Дал полученные окуните шарики сначала в ледяную воду, а затем в муку и взбитые яйца, напоследок еще раз в муку.

Пельмени нужно отварить в кипящей воде на сильном огне.

Приятного аппетита!

Готовим ленивые пельмени без теста: это необычное блюдо удивит всехРецепт пельменей без теста (freepik)

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