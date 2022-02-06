Готуємо ліниві пельмені без тіста: ця незвичайна страва здивує усіх
Улюбленою стравою майже усіх українців є пельмені. Однак, цю страву не дуже люблять готувати господині. Все тому, що багато часу у приготуванні займає тісто, яке потрібно спершу замісити, потім розкачати.
Тому кулінари у блозі marafon18_6 в Instagram поділились рецептом приготування лінивих пельмені без тіста.
Так, вони готуються у формі м`ясних тюфтельок, які потім обкачують у клярі.
Для приготування візьміть наступні інгредієнти:
- фарш - 500 г;
- цибуля - 1 шт;
- часник - 2 зубчики;
- перець чорний мелений - до свого смаку;
- борошно - 100 г;
- яйця - 2 шт.
Легкий спосіб приготування:
Спочатку потрібно подрібнити цибулю та часник у блендері.
Потім готові овочі змішати з фаршем, посолити та поперчити. Після цього сформуйте кульки.
Дал отримані кульки занурте спочатку у крижану воду, а потім у борошно та збиті яйця, наостанок – ще раз у борошно.
Пельмені потрібно відварити у киплячій воді на сильному вогні.
Смачного!
Рецепт пельменів без тіста (freepik)
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