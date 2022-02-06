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Готуємо ліниві пельмені без тіста: ця незвичайна страва здивує усіх

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Неділя 06 лютого 2022 07:01
Готуємо ліниві пельмені без тіста: ця незвичайна страва здивує усіх Рецепт пельменів без тіста (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Улюбленою стравою майже усіх українців є пельмені. Однак, цю страву не дуже люблять готувати господині. Все тому, що багато часу у приготуванні займає тісто, яке потрібно спершу замісити, потім розкачати.

Тому кулінари у блозі marafon18_6 в Instagram поділились рецептом приготування лінивих пельмені без тіста.

Так, вони готуються у формі м`ясних тюфтельок, які потім обкачують у клярі.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • фарш - 500 г;
  • цибуля - 1 шт;
  • часник - 2 зубчики;
  • перець чорний мелений - до свого смаку;
  • борошно - 100 г;
  • яйця - 2 шт.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно подрібнити цибулю та часник у блендері.

Потім готові овочі змішати з фаршем, посолити та поперчити. Після цього сформуйте кульки.

Дал отримані кульки занурте спочатку у крижану воду, а потім у борошно та збиті яйця, наостанок – ще раз у борошно.

Пельмені потрібно відварити у киплячій воді на сильному вогні.

Смачного!

Готуємо ліниві пельмені без тіста: ця незвичайна страва здивує усіхРецепт пельменів без тіста (freepik)

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