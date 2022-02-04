ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо ліниві чебуреки з лаваша за 5 хвилин: швидко та дуже смачно

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 20:40
Готуємо ліниві чебуреки з лаваша за 5 хвилин: швидко та дуже смачно Рецепт чебуреків з лаваша (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто господині вдома готують чебуреки. Це досить калорійна та жирна страва. Однак, звичну основу з тіста можна замінити на звичайний лаваш.

Рецептом лінивих чебуреків із лаваша, які можна приготувати за 5 хвилин, поділився відомий шеф-кухар Сергій Поканевич в Instagram.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • лаваш - 3 шт;
  • фарш - 500 г;
  • цибуля ріпчаста - 1 шт;
  • свіжа зелень - 1/2 пучка;
  • часник - 2 зубчики;
  • яйця - 1 шт"
  • сіль, перець - до смаку;
  • вода - 100 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку візьміть фарш, посоліть його та поперчіть. Потім подрібніть цибулю, зелень та часник. Все це долайте до фаршу.

Після цього налийте воду та ретельно перемішати.

Потім з лаваша виріжте кола довільної величини та рівномірно викладіть м'ясну начинку на одну половину, не доходячи при цьому до боків.

Також один бік лаваша змажте яйцем, накрийте другою частиною та закріпіть боки.

Чебуреки смажте з обох боків до готовності.

Смачного!

Раніше ми повідомляли про рецепт найкращого тіста для чебуреків.

Також ми писали, що Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому