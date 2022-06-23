Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий
Приготовить дома что-то вкусное и сладкое не составит вам труда. Для этого вам не нужна духовка. Предлагаем вкусный торт без выпечки.
Рецептом поделилась кулинар Елена Мироненко.
Вам понадобятся
Основа
- 400 г шоколадного печенья
- 125 г растопленного сливочного масла
В пакете скалкой измельчите печенье и добавьте масло. Перемешайте, оставьте треть, а остальное выложите в разъемную форму от 20 см с пергаментом. Плотно разровняйте и поставьте в холодильник.
Крем
- 1 кг сметаны (жирность не имеет значения)
- 5-6 яиц
- 250 г сахара
- 5 ст.л муки
- Ванильный сахар 2 пакетика
- 100 г сливочного масла
Пошаговый рецепт приготовления
В кастрюле с покрытием соедините сметану, яйца, сахар и муку. Хорошо вымешайте венчиком и ставьте варить на средний огонь, постоянно помешивая, пока не станет густым. Выключите огонь. Добавьте масло и ванильный сахар и перемешайте, чтобы масло вошло в крем. Накройте пленкой и дайте охладиться до теплого.
Крем должен загустеть (facebook.com/mironenko.academy)
Переложите в форму и посыпьте оставшимся печеньем с маслом. Отправьте в холодильник на 6 часов.
Украсьте тортик по своему желанию (фото: facebook.com/mironenko.academy)
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