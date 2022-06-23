ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 09:31
Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий Фото: Как приготовить торт без выпечки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома что-то вкусное и сладкое не составит вам труда. Для этого вам не нужна духовка. Предлагаем вкусный торт без выпечки.

Рецептом поделилась кулинар Елена Мироненко.

Вам понадобятся

Основа

  • 400 г шоколадного печенья
  • 125 г растопленного сливочного масла

В пакете скалкой измельчите печенье и добавьте масло. Перемешайте, оставьте треть, а остальное выложите в разъемную форму от 20 см с пергаментом. Плотно разровняйте и поставьте в холодильник.

Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий

Крем

  • 1 кг сметаны (жирность не имеет значения)
  • 5-6 яиц
  • 250 г сахара
  • 5 ст.л муки
  • Ванильный сахар 2 пакетика
  • 100 г сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюле с покрытием соедините сметану, яйца, сахар и муку. Хорошо вымешайте венчиком и ставьте варить на средний огонь, постоянно помешивая, пока не станет густым. Выключите огонь. Добавьте масло и ванильный сахар и перемешайте, чтобы масло вошло в крем. Накройте пленкой и дайте охладиться до теплого.

Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий

Крем должен загустеть (facebook.com/mironenko.academy)

Переложите в форму и посыпьте оставшимся печеньем с маслом. Отправьте в холодильник на 6 часов.

Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилийУкрасьте тортик по своему желанию (фото: facebook.com/mironenko.academy)

Читайте также, как ранее блогер рассказала, как приготовить "жареное молоко".

Также мы писали, как дома готовить печенье с предсказаниями.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь