Готуємо легкий і дуже смачний торт без випічки: мінімум зусиль

Приготувати вдома щось смачне і солодке не складе вам зусиль. Для цього вам не потрібна духовка. Пропонуємо смачний торт без випічки.

Вам знадобляться

Основа

400 г шоколадного печива

125 г розтопленого вершкового масла

У пакеті качалкою подрібніть печиво і додайте масло. Перемішайте, залиште третину, а решту викладіть в роз'ємну форму від 20 см з пергаментом. Щільно розрівняйте і поставте в холодильник.

Крем

1 кг сметани (жирність не має значення)

5-6 яєць

250 г цукру

5 ст. л борошна

Ванільний цукор 2 пакетика

100 г вершкового масла

Покроковий рецепт приготування

У каструлі з покриттям з'єднайте сметану, яйця, цукор і борошно. Добре вимішайте віночком і ставте варити на середній вогонь, постійно помішуючи, поки не стане густим. Вимкніть вогонь. Додайте масло і ванільний цукор і перемішайте, щоб масло увійшло в крем. Накрийте плівкою і дайте охолонути до теплого.

Крем повинен загуснути (facebook.com/mironenko.academy)

Перекладіть у форму і посипте залишилися печивом з маслом. Поставте в холодильник на 6 годин.

Прикрасьте тортик за своїм бажанням (фото: facebook.com/mironenko.academy)