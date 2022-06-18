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Готовим картошку-фри дома: простой и вкусный рецепт

Фото: Рецепт вкусной картошки фри (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Картошка фри - блюдо, которое любят многие. Приготовить его дома - не составит вам большого труда.

В материале Styler читайте самый простой и вкусный рецепт приготовления.

Для приготовления возьмите

  • 1 кг картофеля для жарки
  • растительное масло для фритюра
  • морская соль среднего помола
  • хороший кетчуп для подачи

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала почистите картофель от кожуры. Срежьте округлые части со всех сторон так, чтобы у вас получился прямо­угольный брусок. Нарежьте его вдоль пластинами толщиной 1 см, каждую пластину – на брусочки толщиной 1 см.

Промойте нарезанный картофель в холодной воде и положите в каст­рюлю с подсоленной кипящей водой (воды должно быть много, чтобы картофель в ней лежал свободно). Доведите воду до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимального и варите картофель 2 мин. Потом дайте ему обсохнуть 20 минут, это нужно для избавления от ненужного крахмала.

Очень важно убрать остывшую картошку в холодильник. Примерно 20-30 минут. Это нужно, чтобы на картофеле во время жарки сразу же образовалась хрустящая корочка.

Возьмите глубокую широкую кастрюлю (или сковороду, или вок) с толстым дном для фритюра. Налейте туда масло – слоем 8–10 см. Чем больше масла, тем большие порции картофеля можно закладывать.

Поставьте кастрюлю на средне-сильный огонь и разогрейте масло до 190 градусов.

Выкладывайте подмороженный картофель в масло маленькими порциями и обжаривайте до красивой золотистой корочки со всех сторон. Это займет примерно 6 мин. Чтобы сохранить уже готовый картофель теплым, выкладывайте его сначала на 1 мин. на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир, а потом на блюдо или противень.

Подавайте с хорошим кетчупом. Приятного аппетита!

Рецепт картошки фри дома (фото: kulinar.com)

Кстати, добавьте в вареный картофель всего один ингредиент и он станет вкуснее.

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