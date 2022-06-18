RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуємо картоплю-фрі вдома: простий і смачний рецепт

Фото: Рецепт смачної картоплі фрі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Картопля фрі - блюдо, яке люблять багато українців. Приготувати його вдома - не складе вам великих труднощів.

У матеріалі Styler читайте найпростіший і смачний рецепт приготування.

Для приготування візьміть

  • 1 кг картоплі для смаження
  • рослинна олія для фритюру
  • морська сіль середнього помелу
  • гарний кетчуп для подачі

Покроковий рецепт приготування

Для початку почистіть картоплю від шкірки. Зріжте округлі частини з усіх боків так, щоб у вас вийшов прямокутний брусок. Наріжте його уздовж пластинами товщиною 1 см, кожну пластину – на брусочки товщиною 1 см.

Промийте нарізану картоплю в холодній воді й покладіть в каструлю з підсоленою киплячою водою (води повинно бути багато, щоб картопля в ній лежав вільно). Доведіть воду до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь до мінімального і варіть картоплю 2 хв. Потім дайте їй обсохнути 20 хвилин, це потрібно для позбавлення від непотрібного крохмалю.

Дуже важливо прибрати картоплю в холодильник, щоб охолола. Приблизно 20-30 хвилин. Це потрібно, щоб на картоплі під час смаження відразу ж утворилася хрустка скоринка.

Візьміть глибоку широку каструлю (або сковороду, або вок) з товстим дном для фритюру. Налийте туди масло - шаром 8-10 см, чим більше масла, тим більші порції картоплі можна закладати.

Поставте каструлю на середньо-сильний вогонь і розігрійте масло до 190 градусів.

Викладайте підморожену картоплю в масло маленькими порціями і обсмажуйте до красивої золотистої скоринки з усіх боків. Щоб зберегти вже готову картоплю теплою, викладайте її спочатку на 1 хвилину на паперові рушники, щоб стік зайвий жир, а потім на блюдо або деко.

Подавайте з хорошим кетчупом. Смачного!

Рецепт картоплі фрі вдома (фото: kulinar.com)

До речі, додайте в варену картоплю всього один інгредієнт і вона стане смачніше.

Також вам буде цікаво прочитати, як Клопотенко розкрив рецепт української окрошки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт