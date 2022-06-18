Готуємо картоплю-фрі вдома: простий і смачний рецепт

Для приготування візьміть

1 кг картоплі для смаження

рослинна олія для фритюру

морська сіль середнього помелу

гарний кетчуп для подачі

Покроковий рецепт приготування

Для початку почистіть картоплю від шкірки. Зріжте округлі частини з усіх боків так, щоб у вас вийшов прямокутний брусок. Наріжте його уздовж пластинами товщиною 1 см, кожну пластину – на брусочки товщиною 1 см.

Промийте нарізану картоплю в холодній воді й покладіть в каструлю з підсоленою киплячою водою (води повинно бути багато, щоб картопля в ній лежав вільно). Доведіть воду до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь до мінімального і варіть картоплю 2 хв. Потім дайте їй обсохнути 20 хвилин, це потрібно для позбавлення від непотрібного крохмалю.

Дуже важливо прибрати картоплю в холодильник, щоб охолола. Приблизно 20-30 хвилин. Це потрібно, щоб на картоплі під час смаження відразу ж утворилася хрустка скоринка.

Візьміть глибоку широку каструлю (або сковороду, або вок) з товстим дном для фритюру. Налийте туди масло - шаром 8-10 см, чим більше масла, тим більші порції картоплі можна закладати.

Поставте каструлю на середньо-сильний вогонь і розігрійте масло до 190 градусів.

Викладайте підморожену картоплю в масло маленькими порціями і обсмажуйте до красивої золотистої скоринки з усіх боків. Щоб зберегти вже готову картоплю теплою, викладайте її спочатку на 1 хвилину на паперові рушники, щоб стік зайвий жир, а потім на блюдо або деко.

Подавайте з хорошим кетчупом. Смачного!

Рецепт картоплі фрі вдома (фото: kulinar.com)