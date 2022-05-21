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Добавьте в вареный картофель всего один ингредиент и он станет вкуснее

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 12:23
Добавьте в вареный картофель всего один ингредиент и он станет вкуснее Фото: Как сделать вкусным вареный картофель (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вареный картофель - любимое многими блюдами. Казалось бы, что сложного? Но если при варке этого овоща добавить туда один ингредиент - он станет ароматным и очень вкусным.

В нашем материале читайте секрет варки любимого украинцами овоща.

Секретный ингредиент

Первое правило безупречного блюда - это посолить картофель сразу, как вы поставили его на плиту, а не при закипании.

После этого сразу добавьте секретный ингредиент – очищенный зубчик чеснока, Предварительно придавите его, так он отдаст картошке весь вкус и аромат.

После завершения варки удалите чеснок из кастрюли.

Маленькие хитрости для вкуса картошки

Но кроме чеснока для улучшения аромата и вкуса картофеля можно положить и другие ингредиенты в кастрюлю во время варки.

Для этой цели подойдет лук, лавровый лист, перец. После завершения варки также уберите их из кастрюли.

Не забывайте, чтобы готовый вареный картофель получился еще вкуснее и ароматнее, следует добавить сливочное масло, мелко нарезанный укроп и все тот же чеснок, который мелко нарезать или пропустить через пресс.

Кому полезен картофель

Картофель богат крахмалом, содержит в своем составе белок и является источником витамина С. Включая картошку в свой рацион, можно обогатить его калием, фосфором, магнием и кальцием. Кроме того, в картофеле имеются важные микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк) и витамины.

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