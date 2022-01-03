Готовим не калорийный картофель фри без жарки: простой рецепт

Почти все взрослые и дети любят картошку фри. Однако, как известно, она не очень полезна для здоровья. Поэтому, эксперты поделились способом приготовления действительно полезного картофеля.
Рецепт опубликовали на странице gotovim.online Instagram.
Для приготовления картофеля фри в духовке понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала нужно очистить картофель и порезать его тоненькими кусочками.
Далее залейте ее водой и оставьте на 1 час. После этого слейте воду и просушите картофель. Добавьте муку, паприку, масло, чеснок, соль и перец и хорошо перемешайте.
Выложите картофель на противень и полейте маслом.
Выпекать нужно при температуре 200 градусов 25 минут.
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