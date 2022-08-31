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Готовим хачапури с сыром за 10 минут: рецепт известного кулинара

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Среда 31 августа 2022 10:34
Готовим хачапури с сыром за 10 минут: рецепт известного кулинара Хачапури с сыром приготовить дома легко (pixabay.con)
Автор: Людмила Жукова

Порадуйте своих близких выпечкой с сыром. Для этого можете приготовить ленивый хачапури всего за 10 минут!

Рецептом поделилась известный кулинар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Вам понадобятся такие продукты

  • 150 г муки (1 стакан)
  • 1 яйцо
  • 250 мл молока (1 стакан)
  • 200 г сыра "Сулугуни"
  • соль
  • сливочное масло

Пошаговый рецепт приготовления

Натрите сыр на терке. Потом добавьте к молоку яйцо, муку и соль. Добавьте в массу натертый сыр и перемешайте. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и обжарьте с обеих сторон. Накройте крышкой.

Этого количества теста будет достаточно для 2-х хачапури. Приятного аппетита!

Как мы писали ранее, Глинская представила рецепт потрясающего рецепта брауни.

Также сообщалось, как сделать домашний твердый сыр "с дырочками".

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