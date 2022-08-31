Готовим хачапури с сыром за 10 минут: рецепт известного кулинара
Хачапури с сыром приготовить дома легко (pixabay.con)
Порадуйте своих близких выпечкой с сыром. Для этого можете приготовить ленивый хачапури всего за 10 минут!
Рецептом поделилась известный кулинар Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Вам понадобятся такие продукты
- 150 г муки (1 стакан)
- 1 яйцо
- 250 мл молока (1 стакан)
- 200 г сыра "Сулугуни"
- соль
- сливочное масло
Пошаговый рецепт приготовления
Натрите сыр на терке. Потом добавьте к молоку яйцо, муку и соль. Добавьте в массу натертый сыр и перемешайте. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и обжарьте с обеих сторон. Накройте крышкой.
Этого количества теста будет достаточно для 2-х хачапури. Приятного аппетита!
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