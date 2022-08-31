ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо хачапурі з сиром за 10 хвилин: рецепт відомого кулінара

Новость на русском →
Середа 31 серпня 2022 10:34
Готуємо хачапурі з сиром за 10 хвилин: рецепт відомого кулінара Хачапурі з сиром приготувати вдома легко (pixabay.con)
Автор: Людмила Жукова

Порадуйте своїх близьких випічкою з сиром. Для цього можете приготувати лінивий хачапурі всього за 10 хвилин!

Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.

Вам знадобляться такі продукти

  • 150 г борошна (1 склянка)
  • 1 яйце
  • 250 мл молока (1 склянка)
  • 200 г сиру "Сулугуні"
  • сіль
  • вершкове масло

Покроковий рецепт приготування

Натріть сир на тертці. Потім додайте до молока яйце, борошно і сіль. Додайте в масу натертий сир і перемішайте. Розігрійте сковороду, додайте трохи олії і обсмажте з обох сторін. Накрийте кришкою.

Цієї кількості тесту буде достатньо для 2-х хачапурі. Смачного!

Як ми писали раніше, Глинська представила рецепт приголомшливого рецепта Брауні.

Також повідомлялося, як зробити домашній твердий сир"з дірочками".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт выпечка
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя