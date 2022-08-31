Готуємо хачапурі з сиром за 10 хвилин: рецепт відомого кулінара
Хачапурі з сиром приготувати вдома легко (pixabay.con)
Порадуйте своїх близьких випічкою з сиром. Для цього можете приготувати лінивий хачапурі всього за 10 хвилин!
Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобляться такі продукти
- 150 г борошна (1 склянка)
- 1 яйце
- 250 мл молока (1 склянка)
- 200 г сиру "Сулугуні"
- сіль
- вершкове масло
Покроковий рецепт приготування
Натріть сир на тертці. Потім додайте до молока яйце, борошно і сіль. Додайте в масу натертий сир і перемішайте. Розігрійте сковороду, додайте трохи олії і обсмажте з обох сторін. Накрийте кришкою.
Цієї кількості тесту буде достатньо для 2-х хачапурі. Смачного!
Як ми писали раніше, Глинська представила рецепт приголомшливого рецепта Брауні.
Також повідомлялося, як зробити домашній твердий сир"з дірочками".