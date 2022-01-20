UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим гречку по-новому: этот простой и оригинальный рецепт понравится всем

Автор: Татьяна Самарук

Многие люди любят есть гречку, ведь она имеет много преимуществ и является замечательным вкусным гарниром. Однако, обычная вареная крупа часто приедается, поэтому стоит приготовить ее по новому рецепту.

Рецептом гречки по-купечески поделилась фудблогерка "inssstabella" в Instagram.

Так, такое блюдо можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин. Этот рецепт необычен путем сочетания фарша и гречневой крупы. Ваше блюдо будет особенным и понравится всем.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречневая крупа;
  • фарш - 500 г;
  • морковь - 1 шт;
  • лук - 1 шт;
  • помидоры - 2 шт;
  • томатная паста - 1 ч. л;
  • соль, перец, хмели-сунели, паприка;
  • сливочное масло и растительное масло.

Способ приготовления:

Сначала фарш нужно обжарить с луком и морковью. Затем добавьте томатную пасту, очищенные помидоры и специи.

После этого промойте и добавьте гречку и обжарьте ее несколько минут.

Залейте кипятком, накройте крышкой и готовьте до готовности – примерно 10-15 минут.

В конце по вкусу можете добавить зелень.

Ранее мы сообщали, что врачи выяснили, когда употребление гречки бывает вредным.

Также мы писали, как из гречки приготовить вкусный и полезный десерт.

Читайте РБК-Украина в Google News
гречка