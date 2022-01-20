Готовим гречку по-новому: этот простой и оригинальный рецепт понравится всем

Многие люди любят есть гречку, ведь она имеет много преимуществ и является замечательным вкусным гарниром. Однако, обычная вареная крупа часто приедается, поэтому стоит приготовить ее по новому рецепту.
Рецептом гречки по-купечески поделилась фудблогерка "inssstabella" в Instagram.
Так, такое блюдо можно быстро и вкусно приготовить на обед или ужин. Этот рецепт необычен путем сочетания фарша и гречневой крупы. Ваше блюдо будет особенным и понравится всем.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала фарш нужно обжарить с луком и морковью. Затем добавьте томатную пасту, очищенные помидоры и специи.
После этого промойте и добавьте гречку и обжарьте ее несколько минут.
Залейте кипятком, накройте крышкой и готовьте до готовности – примерно 10-15 минут.
В конце по вкусу можете добавить зелень.
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