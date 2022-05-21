Готовим домашний зефир из натуральных продуктов: дети будут в восторге
Одним из самых любимых десертов детей является зефир. Он очень вкусный и воздушный. В магазинном таком продукте много красителей и консервантов. Поэтому лучше его приготовить дома.
Рецептом приготовления поделилась кулинарка Екатерина (kate.nora.blog) в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки - 5-6 шт;
- сахар - 100 г;
- белок - 1 шт.
Для сиропа:
- агар-агар - 5 г;
- вода - 75 г;
- сахар - 200 г.
Способ приготовления:
Для пюре нужно очистить кожуру и порезать. После этого переложите его в кастрюлю, добавьте немного воды и варите на небольшом огне под крышкой.
Когда яблоки станут по консистенции в качестве пюре, достаньте их и взбейте блендером. Далее протрите через сито, чтобы не было косточек и кожуры.
Кулинарка говорит, что к готовой смеси необходимо добавить сахар и нагреть массу до полного его растворения. Пюре нужно охладить и добавить 1 белок, взбить миксером на максимальной скорости.
Для сиропа залейте в кастрюлю агар-агар водой, перемешайте, добавьте сахар и варите, постоянно помешивая, чтобы не пригорели. Смесь доведите до кипения и варите, помешивая, еще 5 минут - до состояния, когда жидкость на лопатке не станет густой.
В пюре влейте сироп и взбивайте до увеличения вдвое. Готовой массой наполните кондитерский мешок с насадкой и отсадите зефир на пекарской бумаге.
Продукт оставьте для подсыхания примерно на 7 часов (на ночь). Готовые половинки склейте между собой и посыпьте сахарной пудрой.
Рецепт приготовления зефира (freepik)
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