ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо домашній зефір із натуральних продуктів: діти будуть в захваті

Новость на русском →
Субота 21 травня 2022 16:31
Готуємо домашній зефір із натуральних продуктів: діти будуть в захваті Рецепт приготування зефіру (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одним із найулюбленіших десертів дітей є зефір. Він дуже смачний та повітряний. У магазинному такому продукті багато барвників та консервантів. Тому краще його приготувати вдома.

Рецептом приготування поділилась кулінарка Катерина (kate.nora.blog) в Instagram.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • яблука - 5-6 шт;
  • цукор - 100 г;
  • білок - 1 шт.

Для сиропу:

  • агар-агар - 5 г;
  • вода - 75 г;
  • цукор - 200 г.

Спосіб приготування:

Для пюре потрібно очистити шкірку та порізати. Після цього перекладіть його у каструлю, додайте трохи води та варіть на невеликому вогні під кришкою.

Коли яблука стануть по консистенції як пюре, дістаньте їх та збийте блендером. Далі протріть через сито, щоб не було кісточок та шкірки.

Кулінарка каже, що до готової суміші необхідно додати цукор і нагріти масу до повного його розчинення. Пюре потрібно охолодити та додати 1 білок, збити міксером на максимальній швидкості.

Для сиропу залийте в каструлю агар-агар водою, перемішайте, додайте цукор і варіть, постійно помішуючи, щоб не пригоріли. Суміш доведіть до кипіння та варіть, помішуючи, ще 5 хвилин - до стану, коли рідина на лопатці не стане густою.

В пюре влийте сироп і збивайте до збільшення вдвічі. Готовою масою наповніть кондитерський мішок із насадкою та відсадіть зефір на пекарському папері.

Продукт залишіть для підсихання приблизно на 7 годин (на ніч). Готові половинки склейте між собою та посипте цукровою пудрою.

Готуємо домашній зефір із натуральних продуктів: діти будуть в захватіРецепт приготування зефіру (freepik)

Раніше ми повідомляли, як приготувати морозиво "заморожений сік".

Також готуємо торт без випічки за 10 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність