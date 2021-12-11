Готовим домашний майонез без яиц за 5 минут: супер полезная версия!

Приготовить дома майонез без яиц очень просто. Это будет супер полезная версия соуса, для которой вам потребуется авокадо.

"Если вы не едите сырые яйца, предлагаю попробовать более полезную версию майонеза из авокадо. Очень хорошо сочетается с салатами, да и просто на хлеб", - описал рецепт повар.

Ингредиенты

Авокадо 150 граммов

Сок лайма или лимона 1 ч.л

Горчица 0,5 ч.л

Оливковое масло 2 ст.л

Щепотка соли

Пошаговый рецепт приготовления

Выбирайте для соуса мягкий авокадо - вам понадобится 150 граммов. Поместите его в блендер, добавьте туда чайную ложку сока лайма или лимона, горчицу и оливковое масло, щепотку соли. Перебейте все блендером до однородного состояния. Получается очень вкусно!

Таким майонезом вы смело можете заправлять салаты или мазать его просто на хлеб.