Готуємо домашній майонез без яєць за 5 хвилин: супер корисна версія!

Приготувати вдома майонез без яєць дуже просто. Це буде супер корисна версія соусу, для якої вам буде потрібно авокадо.
Корисним рецептом поділився кулінар Валерій Пономар у своєму Instagram.
"Якщо ви не їсте сирі яйця, пропоную спробувати більш корисну версію майонезу з авокадо. Дуже добре поєднується з салатами, та й просто на хліб", - описав рецепт кухар.
Вибирайте для соусу м'який авокадо - вам знадобиться 150 грамів. Помістіть його в блендер, додайте туди чайну ложку соку лайма або лимона, гірчицю і оливкову олію, дрібку солі. Перебийте все блендером до однорідного стану. Виходить дуже смачно!
Таким майонезом ви сміливо можете заправляти салати або мазати його просто на хліб.
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