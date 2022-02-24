Готовим домашний майонез за 2 минуты из того, что есть в холодильнике

Домашний майонез - чудесная альтернатива магазинному соусу. Ведь по вкусу он гораздо интереснее, кроме того, вы точно будете уверены, что в нем нет всяких красителей, консервантов и так далее.
Как справиться легко с таким рецептом рассказала кулинарный блогер Alina FooDee.
"Этот майонез вы сделаете блендером буквально за 2 минуты из продуктов, которые всегда есть в холодильнике", - рассказывает блогер.
Аккуратно помещаем все ингредиенты в емкость, в которой будем сбивать майонез (идеально подойдет стеклянная банка, в которой потом можно хранить его).
Следим, чтобы не повредить пленку вокруг желтка. Ножкой блендера закрываем яйцо и начинаем взбивать. Не пройдет и 2 минут, как домашний майонез готов.
Интересно, что если добавить горчицу, выйдет майонез "Провансаль", а без нее - обычный майонез, или Майонский соус.
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