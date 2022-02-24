Готовим домашний майонез за 2 минуты из того, что есть в холодильнике

Домашний майонез - чудесная альтернатива магазинному соусу. Ведь по вкусу он гораздо интереснее, кроме того, вы точно будете уверены, что в нем нет всяких красителей, консервантов и так далее.

"Этот майонез вы сделаете блендером буквально за 2 минуты из продуктов, которые всегда есть в холодильнике", - рассказывает блогер.

Ингредиенты:

Растительное масло - 160 мл

Яйцо - 1 шт.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Сахар - 1 ч. л. (6 г)

Соль - по вкусу (приблизительно 0,5 ч. л., то есть 3 г)

Горчица - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление соуса

Аккуратно помещаем все ингредиенты в емкость, в которой будем сбивать майонез (идеально подойдет стеклянная банка, в которой потом можно хранить его).

Следим, чтобы не повредить пленку вокруг желтка. Ножкой блендера закрываем яйцо и начинаем взбивать. Не пройдет и 2 минут, как домашний майонез готов.

Интересно, что если добавить горчицу, выйдет майонез "Провансаль", а без нее - обычный майонез, или Майонский соус.