ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим домашний майонез за 2 минуты из того, что есть в холодильнике

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 06:45
Готовим домашний майонез за 2 минуты из того, что есть в холодильнике Фото: Как приготовить домашний майонез (flikr)
Автор: Светлана Мащенко

Домашний майонез - чудесная альтернатива магазинному соусу. Ведь по вкусу он гораздо интереснее, кроме того, вы точно будете уверены, что в нем нет всяких красителей, консервантов и так далее.

Как справиться легко с таким рецептом рассказала кулинарный блогер Alina FooDee.

"Этот майонез вы сделаете блендером буквально за 2 минуты из продуктов, которые всегда есть в холодильнике", - рассказывает блогер.

Ингредиенты:

  • Растительное масло - 160 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Сахар - 1 ч. л. (6 г)
  • Соль - по вкусу (приблизительно 0,5 ч. л., то есть 3 г)
  • Горчица - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление соуса

Аккуратно помещаем все ингредиенты в емкость, в которой будем сбивать майонез (идеально подойдет стеклянная банка, в которой потом можно хранить его).

Следим, чтобы не повредить пленку вокруг желтка. Ножкой блендера закрываем яйцо и начинаем взбивать. Не пройдет и 2 минут, как домашний майонез готов.

Интересно, что если добавить горчицу, выйдет майонез "Провансаль", а без нее - обычный майонез, или Майонский соус.

Ранее мы писали, как приготовить дома сыр Маскарпоне из молока и масла.

Также блогер рассказала, как сделать самые правильные деруны, и что нельзя в них добавлять.

Читайте РБК-Украина в Google News
майонез
LITE
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье
В сети появилось загадочное фото Марго Робби в свадебном платье