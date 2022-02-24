Готуємо домашній майонез за 2 хвилини з того, що є в холодильнику
Домашній майонез - чудова альтернатива магазинному соусу. Адже за смаком він набагато цікавіше, крім того, ви точно будете впевнені, що в ньому немає всяких барвників, консервантів і так далі.
Як впоратися легко з таким рецептом розповіла кулінарний блогер Alina FooDee.
"Цей майонез ви зробите блендером буквально за 2 хвилини з продуктів, які завжди є в холодильнику", - розповідає блогер.
Інгредієнт:
- Рослинна олія - 160 мл
- Яйце - 1 шт.
- Лимонний сік - 1 ст. л.
- Цукор - 1 ч. л. (6 г)
- Сіль - за смаком (приблизно 0,5 ч. л., тобто 3 г)
- Гірчиця - 1 ч. л.
Покрокове приготування соусу
Акуратно поміщаємо всі інгредієнти в ємність, в якій будемо збивати майонез (ідеально підійде скляна банка, в якій потім можна зберігати його).
Стежимо, щоб не пошкодити плівку навколо жовтка. Ніжкою блендера закриваємо яйце і починаємо збивати. Не пройде і 2 хвилин, як домашній майонез готовий.
Цікаво, що якщо додати гірчицю, вийде майонез "Провансаль", а без неї - звичайний майонез, або Майонський соус.
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