Готуємо домашній майонез за 2 хвилини з того, що є в холодильнику

Домашній майонез - чудова альтернатива магазинному соусу. Адже за смаком він набагато цікавіше, крім того, ви точно будете впевнені, що в ньому немає всяких барвників, консервантів і так далі.

"Цей майонез ви зробите блендером буквально за 2 хвилини з продуктів, які завжди є в холодильнику", - розповідає блогер.

Інгредієнт:

Рослинна олія - 160 мл

Яйце - 1 шт.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Цукор - 1 ч. л. (6 г)

Сіль - за смаком (приблизно 0,5 ч. л., тобто 3 г)

Гірчиця - 1 ч. л.

Покрокове приготування соусу

Акуратно поміщаємо всі інгредієнти в ємність, в якій будемо збивати майонез (ідеально підійде скляна банка, в якій потім можна зберігати його).

Стежимо, щоб не пошкодити плівку навколо жовтка. Ніжкою блендера закриваємо яйце і починаємо збивати. Не пройде і 2 хвилин, як домашній майонез готовий.

Цікаво, що якщо додати гірчицю, вийде майонез "Провансаль", а без неї - звичайний майонез, або Майонський соус.