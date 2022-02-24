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Готуємо домашній майонез за 2 хвилини з того, що є в холодильнику

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Четвер 24 лютого 2022 06:45
Готуємо домашній майонез за 2 хвилини з того, що є в холодильнику Фото: як приготувати домашній майонез (flikr)
Автор: Світлана Мащенко

Домашній майонез - чудова альтернатива магазинному соусу. Адже за смаком він набагато цікавіше, крім того, ви точно будете впевнені, що в ньому немає всяких барвників, консервантів і так далі.

Як впоратися легко з таким рецептом розповіла кулінарний блогер Alina FooDee.

"Цей майонез ви зробите блендером буквально за 2 хвилини з продуктів, які завжди є в холодильнику", - розповідає блогер.

Інгредієнт:

  • Рослинна олія - 160 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Цукор - 1 ч. л. (6 г)
  • Сіль - за смаком (приблизно 0,5 ч. л., тобто 3 г)
  • Гірчиця - 1 ч. л.

Покрокове приготування соусу

Акуратно поміщаємо всі інгредієнти в ємність, в якій будемо збивати майонез (ідеально підійде скляна банка, в якій потім можна зберігати його).

Стежимо, щоб не пошкодити плівку навколо жовтка. Ніжкою блендера закриваємо яйце і починаємо збивати. Не пройде і 2 хвилин, як домашній майонез готовий.

Цікаво, що якщо додати гірчицю, вийде майонез "Провансаль", а без неї - звичайний майонез, або Майонський соус.

Раніше ми писали, як приготувати вдома сир Маскарпоне з молока і масла.

Також блогер розповіла, як зробити найправильніші деруни, і що не можна в них додавати.

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