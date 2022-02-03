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Готовим домашние пышные пирожки с яблоками: их обожают дети

Автор: Татьяна Самарук

Ароматные домашние пирожки с яблоками все помнят еще с детства. Такие пирожки не успевали остыть и быстро разлетались. Лучше всего их готовить на дрожжевом тесте, ведь тебе они получаются мягкими и пышными.

Рецепт пирожков с яблоками опубликовали в кулинарном блоге "nyamm.nyam_ka" в Instagram.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • дрожжи - 1 п;
  • мука - 500-600 г;
  • молоко - 300 мл;
  • яйца - 2 шт;
  • сахар - 3 ст. л;
  • Соль - 1/4 ч. л;
  • Яблоки - 5 шт;
  • Изюм - 50 г;
  • масло - 2 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала для теста растопите дрожжи в теплом молоке и дайте подняться. Затем вылейте молочную массу в 1/2 части муки, добавьте яйца, сахар, соль и масло и перемешайте.

После этого насыпьте остальную муку, замесите тесто и поставьте его в теплое место на 2 часа.

Для начинки нарежет яблоки кубиками и смешайте с изюмом и сахарным песком.

Тесто поделите на 2 части. Каждую из них раскатайте на колбаску, порежьте на 12 частей и сформируйте пирожки.

Противень застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите пирожки и оставьте на 15 минут.

Далее пирожки смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут, затем при температуре 180 градусов 7-10 минут.

Рецепт пирожков с яблоками (instagram.com/nyamm.nyam_ka)

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