Готовим домашние пышные пирожки с яблоками: их обожают дети

Ароматные домашние пирожки с яблоками все помнят еще с детства. Такие пирожки не успевали остыть и быстро разлетались. Лучше всего их готовить на дрожжевом тесте, ведь тебе они получаются мягкими и пышными.
Рецепт пирожков с яблоками опубликовали в кулинарном блоге "nyamm.nyam_ka" в Instagram.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала для теста растопите дрожжи в теплом молоке и дайте подняться. Затем вылейте молочную массу в 1/2 части муки, добавьте яйца, сахар, соль и масло и перемешайте.
После этого насыпьте остальную муку, замесите тесто и поставьте его в теплое место на 2 часа.
Для начинки нарежет яблоки кубиками и смешайте с изюмом и сахарным песком.
Тесто поделите на 2 части. Каждую из них раскатайте на колбаску, порежьте на 12 частей и сформируйте пирожки.
Противень застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и выложите пирожки и оставьте на 15 минут.
Далее пирожки смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при температуре 200 градусов 10 минут, затем при температуре 180 градусов 7-10 минут.
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