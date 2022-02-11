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Готовим деруны по-новому: этот секретный ингредиент понравится всем

Автор: Татьяна Самарук

Пожалуй, не существует такого человека, которое не любит деруны. Это простое блюдо обычно готовят на обед или ужин. Однако, если добавить начинку или совместить в дерунах овощи, то можно получить новое блюдо.

Рецепт дерунов из брокколи опубликован в кулинарном блоге "carrot.raw в Instagram.

В частности, такое небанальное сочетание делает блюдо сытным и достаточно диетическим.

Для приготовления потребуется следующие ингредиенты:

  • картофель - 4 шт;
  • яйца - 2 шт;
  • рисовая мука - 3 ст. л;
  • брокколи - 7-8 соцветий;
  • соль, перец;
  • красный лук;
  • чеснок.

Способ приготовления:

Сначала картофель почистите и натрите.

Затем возьмите брокколи, помойте и измельчите. Лук и чеснок тоже нужно измельчить.

Далее смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец. Все тщательно перемешайте.

Деруны жарьте с обеих сторон до готовности.

Приятного аппетита!

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